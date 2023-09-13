Apple представила нові iPhone 15 і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 — ціна, коли можна купити

Компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15, Apple Watch та AirPods.

Про це йшлося під час щорічного вересневого заходу в Купертіно, що в Каліфорнії.

iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max

Також Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max.

iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C — моделі з так званим "динамічним острівцем" на дисплеї, який раніше був тільки у моделей 14 Pro та Pro Max. У них чип A16 Bionic минулого покоління, на якому працює лінійка 14 Pro. Камери у смартфонів покращили.

У 15 Pro та Pro Max є механічна кнопка, що вмикає і вимикає звук, замінили на "кнопку дії", яка налаштовується, як на годиннику Watch Ultra. Процесор у телефонів A17 Pro. У них шість ядер, тому вони дуже добре пристосовані до ігор. Камери у телефонів найкращі з тих, що Apple будь-коли випускала.

Вартість iPhone 15 — 799 доларів, iPhone 15 Plus — 899 доларів, іPhone 15 Pro та Pro Max — 999 та 1199 доларів.

Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max Фото: Apple

iPhone 15 має:

5 кольорів, серед яких рожевий,

Dynamic Island.

Діагональ екрану iPhone 15 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus 6,7 дюйма.

Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню.

48 мп основний модуль камери.

Apple Watch

Apple представила і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2.

Apple представила і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 Фото: Apple

У них оновлений процесор S9. Також годинники точніше розуміють надиктовані слова, мають покращені дисплеї та функцію подвійного тапу — керування годинником за допомогою жесту вказівним та великим пальцем.

Компанія розробила і новий преміальний матеріал FineWoven для ремінців Apple Watch та чохлів для iPhone 15. Він замінить шкіряні, якість яких останнім часом. Це м’який тканинний матеріал, який Apple запропонує в асортименті кольорів ремінців для iPhone 15 та Apple Watch.

Ціна Watch Series 9 становить від 399 доларів. За Watch Ultra 2 доведеться заплатити 799 доларів.

Тим часом відомо, що Apple може скоротити виробництво нових телефонів через проблеми з масовим виробництвом деяких компонентів, зокрема дисплею та камери.

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