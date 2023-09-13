Категорія
Наука та IT
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Apple представила нові iPhone 15 і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 — ціна, коли можна купити

Дата публікації
Перегляди
391
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Apple представила нові iPhone 15 і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 — ціна, коли можна купити

Компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15 Фото: Apple

Відбулася щорічна презентація в Купертіно.

Компанія Apple представила свої новітні продукти, зокрема iPhone 15, Apple Watch та AirPods.

Про це йшлося під час щорічного вересневого заходу в Купертіно, що в Каліфорнії.

iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max

Також Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max.

 iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C — моделі з так званим "динамічним острівцем" на дисплеї, який раніше був тільки у моделей 14 Pro та Pro Max. У них чип A16 Bionic минулого покоління, на якому працює лінійка 14 Pro. Камери у смартфонів покращили.

У 15 Pro та Pro Max є механічна кнопка, що вмикає і вимикає звук, замінили на "кнопку дії", яка налаштовується, як на годиннику Watch Ultra. Процесор у телефонів A17 Pro. У них шість ядер, тому вони дуже добре пристосовані до ігор. Камери у телефонів найкращі з тих, що Apple будь-коли випускала.

Вартість iPhone 15 — 799 доларів, iPhone 15 Plus — 899 доларів, іPhone 15 Pro та Pro Max — 999 та 1199 доларів.

Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max Фото: Apple / ©
Apple представила iPhone 15, iPhone 15 Plus з USB-C, iPhone 15 Pro та Pro Max Фото: Apple

 iPhone 15 має:

  • 5 кольорів, серед яких рожевий,
  • Dynamic Island.
  • Діагональ екрану iPhone 15 6,1 дюйма, а iPhone 15 Plus 6,7 дюйма. 
  • Задня поверхня корпусу iPhone 15 та iPhone 15 Plus отримала матову поверхню.
  • 48 мп основний модуль камери.

Apple Watch 

Apple представила і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2. 

Apple представила і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 Фото: Apple / ©
Apple представила і годинники Watch Series 9 та Watch Ultra 2 Фото: Apple

У них оновлений процесор S9. Також годинники точніше розуміють надиктовані слова, мають покращені дисплеї та функцію подвійного тапу — керування годинником за допомогою жесту вказівним та великим пальцем. 

Компанія розробила і новий преміальний матеріал FineWoven для ремінців Apple Watch та чохлів для iPhone 15. Він замінить шкіряні, якість яких останнім часом. Це м’який тканинний матеріал, який Apple запропонує в асортименті кольорів ремінців для iPhone 15 та Apple Watch. 

Ціна Watch Series 9 становить від 399 доларів. За Watch Ultra 2 доведеться заплатити 799 доларів.

Тим часом відомо, що Apple може скоротити виробництво нових телефонів через проблеми з масовим виробництвом деяких компонентів, зокрема дисплею та камери.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
391
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація