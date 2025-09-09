Apple представила найтонший iPhone в історії з новою камерою та швидкою зарядкою (фото)

Тім Кук представив новий найтонший смартфон iPhone 17 Air / © macdigger.ru

Компанія Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 17. До серії увійшли чотири моделі: iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air, а також флагманські iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Смартфони здатні записувати відео у форматі 8K, підтримують двосторонню бездротову зарядку та оснащені системою охолодження Vapor chamber.

Генеральний директор Тім Кук, коментуючи нову модель, назвав її «неймовірною». Пристрій отримав кілька ключових оновлень, зокрема найтонший айфон в історії та покращену селфі-камеру.

© Apple Hub

Флагманська лінійка — iPhone 17 Pro та Pro Max: що змінилося і скільки коштує

Версії Pro та Pro Max оснащені чипом A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті. Обидві моделі отримали оновлений дизайн зі зменшеним Dynamic Island та корпус з алюмінію та скла.

Лавандовий, блакитний, чорний, білий та шавлієвий. айфони / © Apple Hub

iPhone 17 Pro має 6,3-дюймовий дисплей, а товщина його корпусу складає 7,7 мм. Ціна стартує від 1199 доларів.

iPhone 17 Pro Max отримав найбільший у серії 6,9-дюймовий екран, при товщині корпусу 8,7 мм. Модель коштує від 1299 доларів.

Версії Pro та Pro Max оснащені чипом A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті / © Apple Hub

iPhone 17 Air — надтонка версія. Її товщина становить лише 5,6 мм, що робить її найтоншим iPhone за всю історію. Модель замінила версію Plus і отримала процесор A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті. Вартість стартує від 1099 доларів.

Найбільш помітною новинкою став iPhone 17 Air — найтонший смартфон у лінійці / © Apple Hub

Також Apple оновила фронтальну камеру. Замість старої 12-мегапіксельної селфі-камери, новий iPhone 17 оснащений 24-мегапіксельною камерою, що значно покращить якість фото.

© Apple Hub

Новий телефон зможе заряджатися до 50% лише за 20 хвилин, що є суттєвим кроком у технології акумуляторів.

Палітра кольорів також змінилася. iPhone 17 представлений у п’яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий та шавлієвий.

Смартфони підтримують зйомку відео у 4K / © Apple Hub

Ціни та коли чекати смартфони в Україні

Нові моделі iPhone 17 очікуються в Україні вже до кінця жовтня 2025 року. Деякі українські онлайн-магазини вже відкрили передзамовлення.

За прогнозами, ціна на нові смартфони в Україні буде традиційно вищою за американську через податки, митні збори та логістичні витрати.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що iPhone 17 Air - це проміжна модель між базовим і Pro-сегментом.

також стало відомо, що через офіційну презентацію iPhone 17 Apple деякі поточні моделі зникнуть з магазинів. За даними фахівців, компанія припинить виробництво семи продуктів.