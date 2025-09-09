- Дата публікації
-
- Категорія
- Наука та IT
- Кількість переглядів
- 1154
- Час на прочитання
- 2 хв
Apple представила найтонший iPhone в історії з новою камерою та швидкою зарядкою (фото)
Генеральний директор Тім Кук представив новий найтонший смартфон iPhone 17 Air. Моделі iPhone 17 очікуються в Україні вже до кінця жовтня 2025 року.
Компанія Apple представила нову лінійку смартфонів iPhone 17. До серії увійшли чотири моделі: iPhone 17, ультратонкий iPhone 17 Air, а також флагманські iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Смартфони здатні записувати відео у форматі 8K, підтримують двосторонню бездротову зарядку та оснащені системою охолодження Vapor chamber.
Про це повідомляє Apple.
Генеральний директор Тім Кук, коментуючи нову модель, назвав її «неймовірною». Пристрій отримав кілька ключових оновлень, зокрема найтонший айфон в історії та покращену селфі-камеру.
Флагманська лінійка — iPhone 17 Pro та Pro Max: що змінилося і скільки коштує
Версії Pro та Pro Max оснащені чипом A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті. Обидві моделі отримали оновлений дизайн зі зменшеним Dynamic Island та корпус з алюмінію та скла.
iPhone 17 Pro має 6,3-дюймовий дисплей, а товщина його корпусу складає 7,7 мм. Ціна стартує від 1199 доларів.
iPhone 17 Pro Max отримав найбільший у серії 6,9-дюймовий екран, при товщині корпусу 8,7 мм. Модель коштує від 1299 доларів.
iPhone 17 Air — надтонка версія. Її товщина становить лише 5,6 мм, що робить її найтоншим iPhone за всю історію. Модель замінила версію Plus і отримала процесор A19 Pro та 12 ГБ оперативної пам’яті. Вартість стартує від 1099 доларів.
Також Apple оновила фронтальну камеру. Замість старої 12-мегапіксельної селфі-камери, новий iPhone 17 оснащений 24-мегапіксельною камерою, що значно покращить якість фото.
Новий телефон зможе заряджатися до 50% лише за 20 хвилин, що є суттєвим кроком у технології акумуляторів.
Палітра кольорів також змінилася. iPhone 17 представлений у п’яти кольорах: лавандовий, блакитний, чорний, білий та шавлієвий.
Ціни та коли чекати смартфони в Україні
Нові моделі iPhone 17 очікуються в Україні вже до кінця жовтня 2025 року. Деякі українські онлайн-магазини вже відкрили передзамовлення.
За прогнозами, ціна на нові смартфони в Україні буде традиційно вищою за американську через податки, митні збори та логістичні витрати.
