Apple презентувала iPhone 18 Pro та Duo: характеристики і ціни новинок (фото)

Apple здивувала запуском iPhone 18

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Компанія Apple 9 вересня 2026 року провела традиційну осінню презентацію, на якій показала нові флагманські смартфони iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max, а також свій перший складаний смартфон — iPhone Duo.

Про це повідомила Apple.

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Цьогоріч компанія змінила звичну стратегію запуску лінійки. Стандартний iPhone 18, а також моделі iPhone Air та iPhone 18e компанія планує представити навесні 2027 року. Відтак восени покупцям, які хочуть придбати новий iPhone, запропонували насамперед дорожчі Pro-версії або складаний пристрій.

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iPhone 18 Pro Max iPhone Fold/Duo

Скільки коштують нові iPhone

Стартові ціни смартфонів у США такі:

iPhone 18 Pro — 1199 доларів;

iPhone 18 Pro Max — 1299 доларів;

iPhone Duo — 1999 доларів.

Продажі iPhone 18 Pro, Pro Max і складаного Duo стартують 18 вересня, а базові моделі Apple перенесла на весну 2027 року.

iPhone 18

Що змінилося в iPhone 18 Pro

iPhone 18 Pro та Pro Max зберегли діагоналі дисплеїв попереднього покоління — 6,3 та 6,9 дюйма відповідно. Водночас корпуси смартфонів стали товстішими: збільшення габаритів пов’язане, зокрема, з місткішими акумуляторами та новою системою охолодження з випарювальною камерою.

Dynamic Island також став компактнішим. За даними презентації, його ширина зменшилася приблизно на третину. Повністю заховати систему Face ID під дисплей Apple цього разу не вдалося.

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Нові Pro-моделі отримали процесор A20 Pro, виготовлений за 2-нанометровим техпроцесом. Apple також оновила систему камер.

Камера отримала змінну діафрагму

Одним із ключових нововведень стала змінна діафрагма основної камери. Вона дозволяє контролювати кількість світла, що потрапляє на сенсор, а також впливати на глибину різкості під час зйомки.

Для нових смартфонів також заявлено оновлені сенсори та вдосконалений телеоб’єктив, який має краще працювати в умовах недостатнього освітлення.

iPhone 18 Pro Max отримав більшу батарею

У Pro Max Apple збільшила внутрішній простір для акумулятора. В американській версії, де немає фізичного слота для SIM-картки, місткість батареї становить 5567 мАг.

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Компанія також заявляє про підвищення автономності завдяки поєднанню нового акумулятора та енергоефективнішого процесора.

Перший складаний iPhone Duo

Окремою прем’єрою став iPhone Duo — перший складаний смартфон Apple. Його стартова ціна на американському ринку становить 1999 доларів.

Таким чином, Apple вперше вивела на ринок смартфон у новому форм-факторі, водночас залишивши його у преміальному ціновому сегменті.

Нові iPhone 18 Pro та Pro Max представлені у кількох кольорах, серед яких чорний, блакитний, сірий та бордовий.

Цьогорічна презентація також стала першою великою осінньою презентацією Apple під керівництвом нового генерального директора Джона Тернуса.

Нагадаємо, раніше йшлося про ціни на iPhone. Обговорювалася нова вартість iPhone 17.

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