Apple радить відмовитися від стандартного будильника iPhone: є кращий спосіб прокидатися

Експерти радять більше не використовувати стандартний будильник iPhone, адже Apple пропонує інший, більш «розумний» і комфортний спосіб пробудження. Це функція «Розклад сну» (Sleep Schedule), яка дозволяє налаштувати оптимальний режим відпочинку та прокидатися під приємні мелодії, що поступово підвищують гучність, роблячи ранок менш стресовим.

Про це пише видання SlashGear.

На iPhone створювати й керувати будильниками можна у вбудованому застосунку «Годинник». Для цього потрібно перейти у вкладку «Будильники», натиснути «+», вибрати час пробудження та зберегти налаштування. Додатково можна встановити повторення, функцію «Відкласти» чи вибрати звук сигналу.

Для більшості користувачів цього вистачає, однак є нюанс: стандартні мелодії на iPhone доволі обмежені, а різкий сигнал, який лунає зранку на повній гучності, здатний налякати замість того, щоб приємно розбудити. Якщо ви належите до тих, хто не любить прокидатися від різкого звуку, є гарна новина: Apple пропонує альтернативний спосіб.

У додатку «Годинник» є спеціальний розділ Sleep/Wake Up (Сон і пробудження), який створений для врахування вашого графіка сну. Там доступний ширший вибір мелодій, які звучать значно приємніше й починають відтворюватися поступово, із наростанням гучності. Це допомагає прокидатися спокійніше та без різких стресів.

Як налаштувати розклад сну на iPhone

Щоб скористатися цим «розумним» способом, спершу потрібно створити розклад сну на iPhone. Для цього необхідно активувати режим Sleep Focus («Фокус: Сон»), який автоматично вмикається щодня у вказаний час. Він допомагає організму підготуватися до відпочинку.

Зробити це можна двома способами:

Відкрити Налаштування > Фокус > Сон.

У застосунку «Годинник» налаштувати час відходу до сну та пробудження, обравши кількість годин сну.

Apple пропонує приємніші мелодії, які відрізняються від стандартних. Вони починають звучати тихо й поступово стають голоснішими. Це дозволяє зробити процес пробудження більш плавним і менш стресовим.

Користувачі також можуть налаштувати розширені параметри у застосунку Health (Здоров’я). Там доступні функції:

автоматичне вмикання режиму Sleep Focus відповідно до встановленого розкладу;

можливість налаштувати Wind Down (час підготовки до сну), коли телефон блокує зайві сповіщення, щоб ви не відволікалися перед відпочинком;

синхронізація з Apple Watch для відстеження показників, таких як серцевий ритм чи дихання під час сну.

Розширені можливості Sleep Focus

Після налаштування розклад сну повторюватиметься у вказані дні. У додатку Health можна додати окремі графіки для вихідних або інших днів. Користувачі отримуватимуть сповіщення про час відпочинку, що дозволяє завчасно підготуватися до сну.

Як і в інших режимах Focus, у Sleep Focus можна обрати контакти чи застосунки, від яких сповіщення будуть дозволені навіть уночі. Це дає змогу не пропустити важливі дзвінки чи повідомлення.

Додатково Apple дозволяє налаштувати окремий екран блокування й робочий стіл для цього режиму. Так можна прибрати зайві програми та додати віджети, які сприяють здоровому відпочинку. Також доступні Focus Filters, які дозволяють фільтрувати повідомлення, події в календарі або автоматично вмикати корисні системні режими, як-от економія заряду чи темна тема.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що користувачі iPhone випадково знайшли приховану деталь у застосунку «Будильник». З’ясувалося, що звичне колесо часу насправді є списком.