Apple / © Associated Press

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Apple розробляє систему, що дозволить керувати смартфоном за допомогою думок. Мета — надати користувачам можливість повноцінної взаємодії з пристроями без дотику, голосу чи фізичних дій.

Про це пише The Wall Street Journal.

Для цього Apple співпрацює з американським стартапом Synchron, який створив нейроімплант Stentrode. Цей пристрій уже використовують для пацієнтів із важкими руховими порушеннями, зокрема при БАС. Імплант встановлюють у кровоносну судину мозку без складної операції, через яремну вену. Він зчитує мозкові імпульси та перетворює їх на сигнали для керування смартфоном.

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Наразі десять людей у США вже отримали цей імплант у рамках дозволу від FDA. Результати демонструють реальні можливості: користувачі можуть гортати екран, писати повідомлення, запускати додатки й керувати гарнітурою Apple Vision Pro.

Очікується, що Apple завершить роботу над проєктом до 2025 року. Компанія може дозволити офіційне підключення імплантів до своїх пристроїв — спершу для людей з обмеженими можливостями, а в перспективі — і для ширшого кола користувачів.

У цій сфері Apple конкурує з Neuralink Ілона Маска. Але в той час, як Neuralink вимагає глибокого втручання в мозок, Synchron обирає безпечніший шлях з мінімальним ризиком для пацієнтів. Це дає змогу сподіватися на швидке масштабування технології.

Новий етап розвитку нейроінтерфейсів відкриває двері у світ, де керування технікою буде природним продовженням людської думки. Це може стати не лише проривом для людей з інвалідністю, а й фундаментом для майбутніх поколінь гаджетів.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що не вздовж Apple планує суттєво підвищити ціни на iPhone.