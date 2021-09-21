Apple розробляє застосунок, який допоможе розпізнавати депресію: ЗМІ дізналися деталі новації

Усі дослідження в межах проєкту поки на початковій стадії.

Apple працює над створенням технології, яка допоможе аналізувати дані користувача і виявляти депресію і порушення когнітивні здібності.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

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Фахівці мають намір створити алгоритми, які будуть аналізувати дані датчиків, що зчитують фізичну активність, режим сну і поведінкові здібності. Джерела видання уточнюють, що таким чином компанія сподівається створити унікальну функцію для своїх пристроїв, яка зможе залучити більше покупців продукції Apple. Застосунок відстежує швидкість набору тексту, інтенсивність гортання, кількість відправлених повідомлень і музичні пристрасті, після чого спеціальний алгоритм аналізує отримані дані.

Розробкою проєкту разом з Apple займаються біотехнологічна компанія Biogen Inc. і Каліфорнійський університет в Лос-Анджелесі, який вивчає стрес, тривогу і депресію.

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Зазначається, що дослідницькі проєкти перебувають на початковій стадії, тому про впровадження таких функцій в продукти Apple стверджувати поки рано. Наразі в дослідженні беруть участь 300 осіб, які погодилися надавати свої дані на постійній основі.

Нагадаємо, група злодіїв з Нью-Йорка почала використовувати Apple Watch для стеження за автомобілем, щоб можна було його пограбувати в зручний момент. Годинник прикріплювали під бампером машини і відстежували його.

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