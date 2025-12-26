ТСН у соціальних мережах

Apple суттєво змінить одну деталь у нових iPhone: про що йдеться

Зміни очікуються вже в моделях iPhone 18.

Дар'я Щербак
iPhone

iPhone / © Associated Press

Компанія Apple готує масштабні зміни у виробництві своїх смартфонів, які суттєво вплинуть на якість мобільної фотографії. Вперше за тривалий час техногігант планує відмовитися від ексклюзивної співпраці з японською компанією Sony у сфері фотосенсорів.

Про це пише The Elec.

Новим ключовим партнером стане головний конкурент на ринку смартфонів — корейська компанія Samsung.

Навіщо Apple потрібен Samsung

Головною причиною такого стратегічного рокірування стала інноваційна розробка корейських інженерів. Apple зацікавилася передовими CMOS-сенсорами (CIS) від Samsung, які використовують унікальну тришарову гібридну структуру.

Ця архітектура передбачає складне накладання трьох компонентів:

  • пластини фотодіодів;

  • транзисторів;

  • аналого-цифрових перетворювачів.

Таке рішення дозволяє зменшити розмір пікселів, водночас знижуючи рівень цифрового шуму. Для користувачів це означає суттєве покращення якості знімків за умов поганого освітлення, розширений динамічний діапазон і швидше оброблення даних. Раніше подібна технологія не застосовувалася у смартфонах у таких масштабах.

Для виконання амбітного замовлення Apple компанія Samsung уже розпочала масштабну підготовку. Виробництво нових сенсорів буде зосереджено на заводі в Остіні, штат Техас (США).

Корейський гігант повідомив місцеву владу про наміри інвестувати колосальну суму — 19 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на ремонт, модернізацію фабрики та закупівлю передового обладнання.

Наразі Samsung активно наймає інженерів і менеджерів для налагодження нових виробничих ліній та підготовки спеціалізованих «чистих кімнат». Очікується, що оновлені потужності запрацюють уже в березні наступного року.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що власники AirPods Pro 3 скаржаться на кров із вух після їх використання.

