Apple суттєво змінить одну деталь у нових iPhone: про що йдеться
Зміни очікуються вже в моделях iPhone 18.
Компанія Apple готує масштабні зміни у виробництві своїх смартфонів, які суттєво вплинуть на якість мобільної фотографії. Вперше за тривалий час техногігант планує відмовитися від ексклюзивної співпраці з японською компанією Sony у сфері фотосенсорів.
Про це пише The Elec.
Новим ключовим партнером стане головний конкурент на ринку смартфонів — корейська компанія Samsung.
Навіщо Apple потрібен Samsung
Головною причиною такого стратегічного рокірування стала інноваційна розробка корейських інженерів. Apple зацікавилася передовими CMOS-сенсорами (CIS) від Samsung, які використовують унікальну тришарову гібридну структуру.
Ця архітектура передбачає складне накладання трьох компонентів:
пластини фотодіодів;
транзисторів;
аналого-цифрових перетворювачів.
Таке рішення дозволяє зменшити розмір пікселів, водночас знижуючи рівень цифрового шуму. Для користувачів це означає суттєве покращення якості знімків за умов поганого освітлення, розширений динамічний діапазон і швидше оброблення даних. Раніше подібна технологія не застосовувалася у смартфонах у таких масштабах.
Для виконання амбітного замовлення Apple компанія Samsung уже розпочала масштабну підготовку. Виробництво нових сенсорів буде зосереджено на заводі в Остіні, штат Техас (США).
Корейський гігант повідомив місцеву владу про наміри інвестувати колосальну суму — 19 мільярдів доларів. Ці кошти підуть на ремонт, модернізацію фабрики та закупівлю передового обладнання.
Наразі Samsung активно наймає інженерів і менеджерів для налагодження нових виробничих ліній та підготовки спеціалізованих «чистих кімнат». Очікується, що оновлені потужності запрацюють уже в березні наступного року.
