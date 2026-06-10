Apple "відправляє на пенсію" 4 популярні пристрої: чи є ваш у списку

Компанія Apple / © Associated Press

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Компанія Apple фактично завершує багаторічну епоху Intel у своїй лінійці комп’ютерів, що призводить до припинення підтримки низки популярних пристроїв.

Про це повідомляє Daily Mail, підкреслюючи, що зміни стануть одним із найбільших технологічних зрушень останніх років.

Як зазначає видання, технологічний гігант «тихо припинив підтримку всіх Intel Mac», а нова macOS 27 Golden Gate буде доступна виключно для комп’ютерів на Apple Silicon, що фактично закриває двері для мільйонів користувачів старіших моделей.

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Які пристрої втратили оновлення

Під заборону на оновлення потрапляють останні сумісні Intel-моделі:

MacBook Pro 16 (2019);

MacBook Pro 13 (2020);

iMac 27 (2020);

Mac Pro (2019).

Саме ці пристрої залишаються на macOS 26 Tahoe як останній версії з підтримкою Intel.

У Daily Mail підкреслюють, що це рішення фактично завершує перехід Apple на власні процесори, розпочатий 2020 року. Нові системи працюватимуть лише на Mac із чипами M1 і новішими.

Наслідки для користувачів

Apple попереджає, що Intel Mac залишаться без великих оновлень і з часом втратять доступ до нових функцій та частини програмної підтримки. Хоча деякий час ще можуть виходити оновлення безпеки, пристрої поступово переходять у фазу «завершення життєвого циклу».

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Фактично Apple завершує одну з найважливіших технологічних епох у своїй історії, залишаючи Intel Mac у минулому та повністю зосереджуючись на власній архітектурі Apple Silicon.

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