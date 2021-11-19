Apple виплатить кожному працівнику по 1200 доларів через черги на входах до компанії

Apple виплатить кожному працівнику по 1200 доларів через черги на входах до компанії

Розгляд цієї справи тривав аж 8 років. Тепер виплати передбачені відповідним рішенням суду.

Міжнародний IT-гігант Apple змушений виплатити своїм робітникам 30 млн. доларів за порушення законодавства США. Працівники компанії звернулися до суду через те, що їхні особисті речі і навіть телефони щодня перевіряли на вході до компанії, що створювало довжелезні черги.

Про це йдеться в сюжеті 2+2.

Співробітники розповідали, що кожного разу, коли працівник приходив до офісу, його особисті речі перевіряли. При цьому на виході з компанії у них перевіряли навіть особисті телефони, аби ніхто не зміг винести секретну інформацію.

Це спричиняло численні черги, в яких працівникам доводилося стояти від 5 до 25 хвилин. Зрештою співробітники зібралися і подали до суду колективний позов на "Apple". Працівники вимагали від компанії виплатити компенсацію за витрачений у чергах час.

Розгляд справи тривав аж вісім років. Спочатку рішення було ухвалено на користь "Apple", але після апеляції у 2020 році Верховний суд Каліфорнії визнав такі перевірки незаконними та зобов'язав компанію виплатити компенсації співробітникам за час, які вони провели в чергах.

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Не бажаючи платити, "Apple" запропонував працівникам просто не брати на роботу ні особистиі речі, ні телефон. Натомість Суд пригадав компанії цитату її ж власника Тіма Кука.

"iPhone настільки інтегрований і невіддільний від нашого життя, що ви не подумаєте вийти без нього з дому", — сказав колись Кук.

Відтак, суд у своєму рішенні вказав, що заява компанії про непотрібність смартфона прямо суперечить її ж переконанням.

Тепер компанія Apple повинна виплатити приблизно по 1200 доларів майже 12 тисячам нинішніх і колишніх своїх співробітників.

Нагадаємо, нещодавно Американська компанія Apple заявила про нову можливість для користувачів самостійно проводити ремонт пристроїв компанії. Для цього виробник надасть можливість замовляти оригінальні запчастини не тільки авторизованими сервісами, а й приватним особам.