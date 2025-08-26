Apple випереджає Google у захисті даних: що не так з Android

Apple / © Associated Press

Дискусія про те, яка мобільна платформа краща — Android чи iPhone — триває роками і, схоже, не матиме кінця. Проте експерти впевнені: у сфері безпеки Apple випереджає свого конкурента, і Google варто було б перейняти кілька ідей.

Менеджер паролів Google залишається доволі незручним для користувачів, зазначає видання tomsguide.com.

Основна проблема — його складно знайти. На смартфонах Android доступ до паролів вимагав тривалих пошуків у налаштуваннях облікового запису Google. Навіть після того, як компанія дозволила додавати ярлик на головний екран, користувачам доводилося витрачати час, щоб дістатися до потрібного розділу.

Тепер Google Password Manager доступний як окремий застосунок у Play Store, який можна встановити майже на будь-який Android-смартфон. Проте фактично нічого не змінилося — застосунок відкриває ті самі паролі та працює так само, як і старий варіант, просто в новому “пакеті”.

Google також розглядає можливість зробити менеджер паролів обов’язковим на всіх Android-пристроях. Це могло б полегшити користувачам доступ до паролів, але ефективність залежить від того, чи справді люди створюватимуть складні паролі замість того, щоб використовувати один і той самий для всіх акаунтів.

Незважаючи на те, що менеджер Google став помітнішим, він не пропонує нічого нового з погляду функціоналу. Тим часом на ринку існують безкоштовні альтернативи, які надають набагато більше можливостей, ніж просто збереження паролів.

Чому Apple залишає Google позаду

Експерти зазначають, що Apple Passwords, представлений разом з iOS 18, перетворився на комплексний інструмент безпеки. Це не просто сховище для паролів — сервіс зберігає постійно оновлювані коди автентифікації, Wi-Fi-паролі, а також стежить за витоками даних. Якщо облікові записи користувача стають уразливими, система одразу повідомляє про це.

Таким чином, Apple забезпечує користувачів широким спектром безпеки, водночас Google залишається в ролі переслідувача, обмеженого у функціоналі.

