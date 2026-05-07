Apple виплатить власникам iPhone 250 млн доларів: які моделі отримають компенсацію

Компанія Apple погодилася врегулювати колективний позов у США, пов’язаний із заявами про нібито оманливу рекламу функцій штучного інтелекту Siri.

Про це повідомляє Daily Mail із посиланням на судові документи, подані до федерального суду Північного округу Каліфорнії.

Позивачі стверджували, що Apple рекламувала «розширені можливості Siri» та функції Apple Intelligence ще до того, як вони реально стали доступними користувачам. Через це, за даними позову, люди купували нові iPhone, очікуючи отримати функції, яких фактично не існувало.

У матеріалах справи зазначено, що компанія нібито «просувала AI-можливості, яких не існувало на той момент, не існує зараз і які можуть не з’явитися ще кілька років». Також Apple звинувачували у масштабній рекламній кампанії в інтернеті та на телебаченні, яка створила у споживачів враження, що нові функції будуть доступні одразу після релізу смартфонів.

Хто зможе отримати виплати

Попередньо погоджене врегулювання на суму $250 млн стосується жителів США, які придбали сумісні з Apple Intelligence пристрої у період з 10 червня 2024 року по 29 березня 2025 року.

До переліку входять:

iPhone 15 Pro;

iPhone 15 Pro Max;

iPhone 16;

iPhone 16e;

iPhone 16 Plus;

iPhone 16 Pro;

iPhone 16 Pro Max.

Очікується, що користувачі отримають приблизно по $25 за кожен відповідний пристрій, хоча остаточна сума залежатиме від кількості поданих заявок.

За оцінками суду, право на компенсацію мають близько 37 млн власників iPhone.

Як подати заявку

Для отримання компенсації користувачам потрібно буде підтвердити покупку пристрою. Для цього можуть знадобитися:

серійний номер iPhone;

дані Apple Account;

номер телефону, прив’язаний до пристрою.

Після попереднього схвалення угоди користувачам мають надіслати інструкції щодо подання заявок протягом наступних 45 днів електронною або звичайною поштою.

Що заявили в Apple

У компанії підтвердили факт врегулювання спору.

«Apple досягла угоди щодо врегулювання претензій, пов’язаних із доступністю двох додаткових функцій», — заявили в компанії.

Там також додали, що вирішили закрити справу, аби «зосередитися на створенні найбільш інноваційних продуктів і сервісів».

Через що виник скандал

Основні претензії стосувалися оновленої Siri, яку Apple рекламувала як значно персоналізованішого помічника з глибокою інтеграцією в застосунки та доступом до особистих даних користувача.

Також компанія просувала функцію «on-screen awareness», яка мала дозволити Siri аналізувати інформацію на екрані — наприклад, автоматично додавати адресу з повідомлення у контакти.

Однак позивачі заявили, що ці можливості були відсутні на момент запуску пристроїв.

Крім того, у позові згадувалися генеративні AI-інструменти, зокрема функції створення зображень та вдосконалені помічники для написання текстів, які рекламувалися як частина Apple Intelligence, але не були повноцінно доступними після старту продажів.

У 2025 році американська організація National Advertising Division, що займається контролем достовірності реклами, також розкритикувала Apple за надто агресивне просування AI-функцій.

Зокрема, компанія погодилася прибрати рекламу «More Personal Siri», у якій демонструвалися можливості Siri для iPhone 16, що на той момент ще не були доступні користувачам.

Пізніше, у березні 2025 року, Apple офіційно визнала, що частина анонсованих оновлень Siri затримується і буде перенесена на наступний рік.

