Apple запустить функцію, яка дозволить "успадковувати" дані після смерті користувачів: що це і як працює

Apple запустить функцію, яка дозволить "успадковувати" дані після смерті користувачів: що це і як працює

"Цифрова спадщина" пропонує вибрати до п'яти спадкоємців, які отримають доступ до iCloud користувача після його смерті.

Apple запустить функцію Digital Legacy, яка дозволить користувачам призначати так званих спадкоємців для своїх даних у разі смерті. Щоб отримати "цифровий спадок", Apple вимагає надати докази смерті людини та ключ доступу.

Про це повідомляє The Verge.

В якій версії macOS вийде функція, поки невідомо. Вперше компанія анонсувала цю опцію на конференції розробників у червні. Завдяки Digital Legacy ("Цифровий спадок") користувач зможе обрати п'ять контактів-"спадкоємців" – Legacy Contact.

Після його смерті обрані контакти можуть отримати доступ до його даних та особистої інформації за допомогою отриманого ключа. Для цього їм потрібно надати Apple свідоцтво про смерть власника облікового запису.

Після перевірки від Apple користувач зможете завантажити файли померлої людини, у тому числі:

Повідомлення

Листи

Фотографії

Відео

Документи

Нотатки

Контакти

Календар подій

Однак, довірені контакти не можуть переглядати таку інформацію, як зв'язування ключів iCloud, платіжна інформація, підписки та ліцензійні носії. Також є дата закінчення терміну дії даних - буде лише певна кількість днів, до яких потрібно завантажити всі дані.

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Наразі ця функція працює в бетаверсії iOS 15.2, для більшої кількості користувачів Apple вона стане доступною після повного запуску оновлення.

До впровадження Digital Legacy отримати доступ до даних та телефону померлого члена сім'ї було дуже складно. Згідно з угодою iCloud, інформація загиблого також вважається конфіденційною і не розголошується. Тому свідоцтво про смерть та ухвалу суду, що підтверджує право на спадщину, не давали гарантій на отримання доступу до даних померлого близького.

Як налаштувати:

На пристрої iOS перейдіть у Налаштування > [ваше ім’я] > Пароль і безпека.

На Mac перейдіть до Системні налаштування > Apple ID > Пароль і безпека.

У розділі "Застарілий контакт" дотримуйтесь інструкцій, щоб додати застарілий контакт. Якщо ви використовуєте Family Sharing, ви можете вибрати члена сім’ї зі списку; або додайте когось за допомогою його електронної пошти або номера телефону.

Сповістіть свого старого контакту та поділіться ключем доступу через повідомлення. Якщо вони приймуть, копія ключа доступу автоматично зберігається в їхніх налаштуваннях Apple ID. Якщо вони відхиляться, ви отримаєте сповіщення. Ключ доступу потрібен для доступу до вашого облікового запису, якщо ви померли.

Ви можете додати старий контакт, який не працює на iOS 15.2, але він не зможе зберегти ключ доступу в налаштуваннях свого пристрою, тому ви повинні надати його іншим способом.

Зверніть увагу, що для доступу до цієї функції потрібно мати iOS 15.2.

Як повідомлялося, Apple працює над створенням технології, яка допоможе аналізувати дані користувача і виявляти депресію і порушення когнітивні здібності.

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