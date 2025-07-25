© Associated Press

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Компанія Apple запустила нову програму страхування своїх ґаджетів AppleCare One.

Про це пише видання The Verge.

Зокрема, програма дозволяє застрахувати одночасно три пристрої на власний вибір. Компанія вже має програму AppleCare Plus, яка передбачає страхування та безкоштовний ремонт одного пристрою.

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Згідно з умовами сервісу, користувач може застрахувати три будь-які ґаджети Apple за 19,99 доларів. Однак під час додавання кожного додаткового устрою вартість страховки зростає на 5,99 доларів. Сервіс дозволяє відремонтувати будь-які пошкодження необмежену кількість разів, а також надає право на пріоритетне обслуговування.

Крім того, до передплати AppleCare One можна додати старі пристрої, які були придбані не понад 4 років тому.

Страхування покриває вартість ремонту iPhone, iPad або Mac. У США програма розпочне роботу від 24 липня.

Раніше повідомлялося, що у Amazon зʼявиться ґаджет, який буде слухати 24/7 все, що говорить користувач.

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