Apple завезла до України першу офіційну партію своїх iPhone на $7,5 млн: фото

Apple завезла до України першу офіційну партію своїх iPhone на $7,5 млн: фото

Триває митне оформлення товару.

До аеропорту "Бориспіль" у суботу, 9 жовтня, прибула перша офіційна партія продукції компанії Apple.

Про повідомила Державна митна служба України.

Зазначається, що йдеться про понад вісім тисяч смартфонів лінійки iPhone із заявленою вартістю понад 7,5 млн доларів. Митне оформлення товару триває.

"Ми зробимо, щоб митне оформлення товарів відбувалося якомога швидше і український ринок наповнили оригінальні товари одного з найбільших ІТ-гігантів світу", - пообіцяв заступник очільника Держмитслужби Сергій Звягінцев.

Митники зауважили, що офіційний імпорт компанією Apple своєї продукції є "ще одним кроком у боротьбі з контрафактом та незаконним ввезенням товарів".

"Підроблена продукція може мати неправильну конструкцію та призводити до проблем із безпекою. Незаконний імпорт призводить до втрат державного бюджету", - наголошується у повідомленні.

Очікується, що незабаром Apple завезе до України всю лінійку своїх товарів та відкриє власний сервіс з обслуговування продукції.

⚡️ Apple завезла першу офіційну партію своєї продукції 9 жовтня в ✈️ аеропорт “Бориспіль” прибула перша офіційна партія... Опубліковано Державна митна служба України Субота, 9 жовтня 2021 р.

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