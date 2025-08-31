Apple припиняє виробництво 7 продуктів: що зникне з магазинів

Apple зніме з виробництва одразу сім продуктів: що відомо

Реклама

З наближенням офіційної презентації iPhone 17 Apple, як очікується, оновить свій асортимент. Це означає, що деякі поточні моделі покинуть магазини. За прогнозами, компанія припинить виробництво семи продуктів.

Про це пише 9to5mac.

Які iPhone зникнуть з продажу?

За традицією, Apple замінить свої флагманські моделі на нові. Цього року, ймовірно, зникнуть з продажу чотири моделі iPhone:

Реклама

iPhone 15 та iPhone 15 Plus — базові моделі минулого року. Після презентації їх, швидше за все, можна буде купити лише у сторонніх ритейлерів.

iPhone 16 Pro та iPhone 16 Pro Max — ці моделі Pro не отримають зниження ціни, а просто будуть зняті з виробництва, щоб звільнити місце для iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max.

Таким чином, уся лінійка iPhone, яку продаватиме Apple, підтримуватиме Apple Intelligence. Очікується, що базова модель iPhone 16e та iPhone 16 і iPhone 16 Plus залишаться в асортименті, але їхня ціна буде знижена.

Прогнозований склад нової лінійки iPhone

Згідно з чутками, нова лінійка iPhone може виглядати так:

iPhone 16e — від $599

iPhone 16 — від $699

iPhone 16 Plus — від $799

iPhone 17 — від $799

iPhone 17 Air — від $949

iPhone 17 Pro — від $1 049

iPhone 17 Pro Max — від $1 199

Що ще зникне?

Крім iPhone, Apple, ймовірно, припинить виробництво ще трьох продуктів:

Apple Watch Series 10 та Apple Watch Ultra 2 — вони будуть замінені новими моделями.

AirPods Pro 2 — ця версія навушників також може зникнути, хоча в минулому компанія могла залишити старіші моделі в продажу за нижчою ціною.

Офіційна презентація iPhone 17, як очікується, відбудеться 9 вересня.

Реклама

Нагадаємо, компанія Apple анонсувала дату своєї щорічної вересневої презентації — вона відбудеться 9 вересня 2025 року о 20:00 за київським часом. Захід транслюватимуть на сайті Apple, YouTube та в застосунку Apple TV.

Це критичний момент для тих, хто планує продати свій старий смартфон. Експерт із ринку вживаної техніки Сем Вілсон, директор компанії Gadget GoGo, закликає власників iPhone діяти негайно, аби не втратити до 30% початкової вартості.