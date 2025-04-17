Apple звернулася до власників iPhone з терміновою заявою

Apple закликало негайно встановити оновлення на iPhone

Реклама

Компанія Apple закликає мільйони користувачів оновити свої пристрої після виявлення двох небезпечних вразливостей нульового дня, які вже були використані зловмисниками для атак на окремих користувачів.

Про це повідомило видання Dailymail.

Які пристрої під загрозою?

Оновити необхідно:

Реклама

iPhone XS та новіші моделі

iPad Pro (всі моделі, починаючи з 2018 року)

iPad Air 3-го покоління та новіших

iPad 7-го покоління та новіших

iPad mini 5-го покоління та новіших

Mac з macOS Sequoia

Apple TV (HD та 4K)

Apple Vision Pro

Якщо автоматичні оновлення ввімкнені, виправлена версія вже встановлена. В інших випадках потрібно вручну завантажити iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1 або macOS Sequoia 14.4.1.

Яка загроза?

Дві виявлені вразливості — CVE-2025-31200 (в CoreAudio) та CVE-2025-31201 (в RPAC) — дозволяють хакерам отримати контроль над пристроєм через:

Зловмисні аудіофайли (наприклад, MP3). Відтворення такого файлу може активувати шкідливий код.

Обхід захисту PAC, що відкриває доступ до пам’яті пристрою.

Це дає змогу викрадати дані, паролі або навіть повністю заблокувати гаджет.

Що робити?

Перевірте оновлення: Налаштування → Основні → Оновлення ПО. Увімкніть автоматичні оновлення, щоб уникнути подібних ризиків у майбутньому. Не завантажуйте файли з недовірених джерел, особливо аудіо та медіа.

За даними BleepingComputer, це вже п’ята нульова вразливість у 2025 році.

Нагадаємо, Apple презентувала бюджетний iPhone 16E.