Вчені відкрили унікальних тарантулів з рекордно великими органами розмноження: що відомо

Новий вид тарантулів відкрили вчені. / © ZooKeys

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Вчені виявили новий рід тарантулів, самці якого мають найбільші серед усіх відомих павуків органи для розмноження. Їхня довжина сягає п’яти сантиметрів. Вони слугують унікальним механізмом захисту від того, щоб самиці не з’їли їх під час спарювання.

Це дослідження опубліковано в журналі ZooKeys.

Досліджуючи павуків з Аравійського та Сомалійського півостровів, арахнологи знайшли чотири нові види тарантулів, що ведуть прихований спосіб життя: Satyrex ferox, S. arabicus, S. somalicus та S. speciosus. Ці види об’єднали в новий рід Satyrex, названий на честь міфічного Сатира, відомого своєю плодючістю.

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Найбільш помітною особливістю цих павуків є їхні передні кінцівки (педипальпи), які самці використовують для розмноження. У найбільшого представника роду, Satyrex ferox, ці кінцівки мають довжину п’ять сантиметрів, тоді як розмах його ходильних ніг становить 14 сантиметрів. Науковці припускають, що така довжина дозволяє самцям триматися на безпечній відстані від агресивних самиць, які могли б їх з’їсти.

Феномен, коли тварини поїдають своїх партнерів після спарювання, відомий у багатьох видів. Наприклад, самці тихоокеанських восьминогів, які значно менші за самиць, використовують отруту, щоб убезпечити себе. А в Австралії вчені зафіксували спробу рідкісної жаби з’їсти самця. Водночас у самців ос-гончарів незвичайна анатомія геніталій допомагає їм захищатися від хижаків, а не від партнерок.

Нагадаємо, палеонтологи з Німеччини відкрили раніше невідомий вид плезіозавра — стародавньої морської рептилії, що жила в океанах 183 мільйони років тому. Відкриття зробили, досліджуючи майже повний скелет, який був знайдений ще в 1978 році, але десятиліттями чекав на своє вивчення.