Археолог-аматор випадково знайшов 2000-річний кинжал римського воїна: чим все закінчилося

Археологи також розкопали сотні артефактів у тому місці, де раніше знаходилося поле битви.

Археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

Про це повідомляє Live Science.

Археолог-аматор Лукас Шмід знайшов кинджал римського воїна неподалік села Тіфенкастель.

Після того, як Шмід виявив кинджал, він звернувся до археологічного управління кантону і там видали вченим з Університету Базеля дозвіл на проведення нових розкопок.

За словами археологів, римський легіонер міг спеціально закопати кинджал, щоб подякувати богам за перемогу. Лише 4 схожі кинджали, з хрестоподібною рукояттю, були знайдені на території колишньої Римської імперії до цього.

Ця знахідка дозволила вченим помітити місце, де відбулася битва між римлянами та стародавнім племенем ретів.

Цікавим є той факт, що археологічні розкопки тут проводилися ще на початку століття і тоді археологи знайшли сліди перебування римської армії і відтоді вважалося, що жодних артефактів римської епохи тут немає.

Нагадаємо, на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому.

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