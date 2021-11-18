Археолог-аматор випадково знайшов 2000-річний кинжал римського воїна: чим все закінчилося

Археологи також розкопали сотні артефактів у тому місці, де раніше знаходилося поле битви.
Археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.
Про це повідомляє Live Science.
Археолог-аматор Лукас Шмід знайшов кинджал римського воїна неподалік села Тіфенкастель.
Після того, як Шмід виявив кинджал, він звернувся до археологічного управління кантону і там видали вченим з Університету Базеля дозвіл на проведення нових розкопок.
За словами археологів, римський легіонер міг спеціально закопати кинджал, щоб подякувати богам за перемогу. Лише 4 схожі кинджали, з хрестоподібною рукояттю, були знайдені на території колишньої Римської імперії до цього.
Ця знахідка дозволила вченим помітити місце, де відбулася битва між римлянами та стародавнім племенем ретів.
Цікавим є той факт, що археологічні розкопки тут проводилися ще на початку століття і тоді археологи знайшли сліди перебування римської армії і відтоді вважалося, що жодних артефактів римської епохи тут немає.
Нагадаємо, на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому.
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