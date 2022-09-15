Археолог стверджує, що нарешті знайшов мумію цариці Нефертіті

Знаменитий єгиптолог Захі Хавасс заявив, що мумія, яку він наразі вивчає, швидше за все, є тілом цариці Нефертіті.

Про це пише Newsweek.

Хавасс, який десятиліттями займається вивченням історії Єгипту та розкопками стародавніх гробниць, а раніше був державним міністром Єгипту у справах старожитностей, нині готує виставку під назвою "Дочки Нілу", присвячену жінкам-фараонам.

"Я просто впевнений, що за місяць чи два відкрию мумію Нефертіті", — сказав Хавасс.

"У нас уже є ДНК мумій XVIII династії, від Ехнатона до Аменхотепа II або III, а також дві безіменні мумії, помічені KV21a і b. У жовтні ми зможемо оголосити про виявлення мумії Анхесенамун — дружини Тутанхамона, і її матері Нефертіті. Також у гробниці KV35 перебуває мумія 10-річного хлопчика. Якщо ця дитина є братом Тутанхамона та сином Ехнатона, проблема, поставлена Нефертіті, буде вирішена", — підкреслив Хавасс.

Нефертіті жила приблизно між 1370 та 1330 роками до н.е. Вона була головною дружиною фараона Ехнатона.

Раніше стало відомо, що розгадали таємницю прокляття Тутанхамона.

Нагадаємо, що восени 2017 року вчені зробили сенсаційну знахідку в піраміді Хеопса. Завдяки скануванню спеціальними телескопами було віднайдено порожнину. Автори дослідження припускають, що кімната може виявитись усипальницею фараона та його дружини.

Новини світу: у Єгипті виявили фараонське місто, якому майже 3,5 тисячі років

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