Археологи "Міста мертвих" відкрили понад 300 гробниць, наповнених муміями – фото, подробиці

У Єгипті розкопали стародавнє кладовище з понад 300 гробницями мумій, яке вчені назвали "Містом мертвих".

Про це повідомляє Daily Mail.

Археологи п'ять років проводили розкопки на місці, яке колись було розташоване на пагорбі біля сучасного Мавзолею Ага Хана III. Як повідомляється, поховання простягаються на 82 км, а гробниці піднімаються на 10 терас.

Нещодавно група міжнародних дослідників виявила 36 нових гробниць на цьому місці, яке, за їхніми оцінками, використовувалося близько 900 років, між 6 століттям до н.е. і 9 століттям н.е., причому кожна гробниця містила рештки від 30 до 40 осіб.

У Єгипті розкопали стародавнє кладовище з понад 300 гробницями мумій / Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

За словами Аймана Ашмаві, який очолює відділ єгипетських старожитностей Вищої ради у справах старожитностей, 30-40% рештків належали немовлятам і підліткам, багато з яких померли внаслідок інфекційних захворювань та інших небезпечних для життя розладів, зокрема анемії, туберкульозу і хвороб органів.

Патріція П'яченціні, археологиня з Міланського університету, очолює групу дослідників, які намагаються дізнатися більше про стародавнє місто Асуан, колись важливий торговий центр, гранітний кар'єр і військовий пост на східному березі річки Ніл, заснований близько 4500 років тому.

"Це була дійсно приголомшлива знахідка, дуже унікальна для Єгипту", - сказала П'яченціні в інтерв'ю. "Мешканці Асуана вкрили пагорб гробницями. Це свого роду місто мертвих".

У Єгипті розкопали стародавнє кладовище з понад 300 гробницями мумій / Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Місто, відоме зараз як Асуан, спочатку називали Свенет, а пізніше – Сван, що перекладається як "ринок", оскільки комерційний центр приваблював мандрівників і поселенців із далеких куточків Африки та Європи.

"Асуан споконвіку був перехресним пунктом", - каже П'яченціні. "Люди йшли зі сходу на захід. Люди приїжджали сюди, тому що це був кордон, товари з півдня прибували до Асуана, а потім розходилися по всіх усюдах".

Вперше Місто мертвих було ідентифіковане 2019 року під час відкриття однієї гробниці, що містила мумії двох дітей, а незабаром після цього – їхніх ймовірних матері та батька, згідно з даними комп'ютерної томографії. Кожні наступні розкопки відкривали ще десятки гробниць і давали більше підказок про недосліджене суспільство, яке жило понад 2000 років тому.

У Єгипті розкопали стародавнє кладовище з понад 300 гробницями мумій / Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Подальші розкопки також показали, що тіла ховали відповідно до класу, причому еліта, як, наприклад, рештки головнокомандувача Асуана, була похована в гробницях на вершині пагорба.

У гробницях людей різного соціального статусу часто знаходили церемоніальні дарунки, які приносили померлим, зокрема керамічні вироби та різьблення по дереву.

У Єгипті розкопали стародавнє кладовище з понад 300 гробницями мумій / Фото: Ministry of Tourism and Antiquities

Найбільш збережені мумії будуть відправлені до музеїв для довготривалого зберігання та експонування, а інші будуть вивчатися та замінюватися по мірі знахідки.

"Це їхнє місце спочинку", - додала П'яченціні. "Ми розкриваємо їхню історію, а потім кладемо їх назад і закриваємо могилу. Для мене це було важливо від самого початку".

Нагадаємо, багато вчених назвали мумії "іншопланетян", виявлені в Перу, містифікацією. Але нове дослідження показало дещо інше.

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