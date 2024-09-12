Археологи натрапили на безцінні золоті монети античної імперії в незвичному місці – фото

Також було знайдено сокири, серпи, керамічні посудини, а також бронзові персні.
Під час нещодавніх розкопок у Болгарії археологи виявили стародавні золоті монети в несподіваному місці.
Про це повідомляє New York Post.
П'ять візантійських монет, які датуються періодом правління Юстиніана Великого, були знайдені археологами під час розкопок у північноболгарському селі Дебнево.
Про розкопки оголосив доцент Національного інституту археології та музею доктор Стіліян Іванов.
Село, яке розташоване поруч з фортецею п'ятого століття, було місцем проведення розкопок протягом останніх п'яти років. Але дослідники були спантеличені, коли знайшли монети в залишках будинку 10-го століття.
Оскільки Юстиніан правив Візантійською імперією від 527 до 565 року нашої ери, валюта передувала споруді більш ніж на 400 років.
Іванов розповів Live Science, що середньовічні будівельники, ймовірно, знайшли монети, коли будували будинок 10-го століття. Будинок згорів наприкінці того ж століття, і археологи вважають, що незабаром після цього місце було покинуте.
Монети все ще вважалися б цінними в 10-му столітті, і середньовічні мешканці, ймовірно, зберігали їх як реліквії. Три монети у відмінному стані, тоді як дві інші склеєні між собою. Археологи вважають, що вони, ймовірно, розплавилися під час пожежі, яка знищила середньовічне житло.
Обличчя Юстиніана видно в центрі монет, як і напис "Господь наш Юстиніан Вічний Август". На зворотному боці артефактів викарбувано фразу "Перемога Августів".
Окрім монет, археологи також виявили сокири, серпи та керамічні посудини, а також бронзові персні. Але монети були найбільш приголомшливою знахідкою розкопок.
Ці розкопки є одними з декількох, які привели археологів до стародавніх монет цього літа. У серпні дослідники знайшли давньогрецькі золоті монети на території сучасної західної Туреччини. У травні жінка натрапила на 2150 срібних монет, викарбуваних між 1085 і 1107 роками, під час прогулянки в Чехії.
Нагадаємо, в Єрусалимі знайшли надзвичайно рідкісний 2700-річний артефакт. Її охрестили крилатим "джином".
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