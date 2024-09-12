Археологи натрапили на безцінні золоті монети античної імперії в незвичному місці – фото

Також було знайдено сокири, серпи, керамічні посудини, а також бронзові персні.

Під час нещодавніх розкопок у Болгарії археологи виявили стародавні золоті монети в несподіваному місці.

Про це повідомляє New York Post.

П'ять візантійських монет, які датуються періодом правління Юстиніана Великого, були знайдені археологами під час розкопок у північноболгарському селі Дебнево.

Про розкопки оголосив доцент Національного інституту археології та музею доктор Стіліян Іванов.

Село, яке розташоване поруч з фортецею п'ятого століття, було місцем проведення розкопок протягом останніх п'яти років. Але дослідники були спантеличені, коли знайшли монети в залишках будинку 10-го століття.

Оскільки Юстиніан правив Візантійською імперією від 527 до 565 року нашої ери, валюта передувала споруді більш ніж на 400 років.

Золоті монети античної імперії / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Іванов розповів Live Science, що середньовічні будівельники, ймовірно, знайшли монети, коли будували будинок 10-го століття. Будинок згорів наприкінці того ж століття, і археологи вважають, що незабаром після цього місце було покинуте.

Монети все ще вважалися б цінними в 10-му столітті, і середньовічні мешканці, ймовірно, зберігали їх як реліквії. Три монети у відмінному стані, тоді як дві інші склеєні між собою. Археологи вважають, що вони, ймовірно, розплавилися під час пожежі, яка знищила середньовічне житло.

Місце розкопок / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Обличчя Юстиніана видно в центрі монет, як і напис "Господь наш Юстиніан Вічний Август". На зворотному боці артефактів викарбувано фразу "Перемога Августів".

Окрім монет, археологи також виявили сокири, серпи та керамічні посудини, а також бронзові персні. Але монети були найбільш приголомшливою знахідкою розкопок.

Місце розкопок / Фото: Stiliyan Ivanov/National Archaeological Institute with Museum

Ці розкопки є одними з декількох, які привели археологів до стародавніх монет цього літа. У серпні дослідники знайшли давньогрецькі золоті монети на території сучасної західної Туреччини. У травні жінка натрапила на 2150 срібних монет, викарбуваних між 1085 і 1107 роками, під час прогулянки в Чехії.

Нагадаємо, в Єрусалимі знайшли надзвичайно рідкісний 2700-річний артефакт. Її охрестили крилатим "джином".

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