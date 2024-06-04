Археологи підняли із затонулого корабля 30 бочок XVI століття – що в них було (фото)

На затонулому кораблі археологи виявили бочку з товаром, який експортувала Швеція.

Підводні археологи з "Врак" (Vrak) – шведського музею морської археології в Стокгольмі, підняли із затонулого корабля дерев'яну бочку, наповнену Осмондським залізом. Корабель XVI століття затонув біля Балтійського узбережжя Швеції.

Про це пише Heritage Daily.

Осмондське залізо – це вид заліза, що виробляється шляхом плавлення чавуну в горні. Воно було ключовим експортним продуктом Швеції від Середньовіччя до XVII століття.

Судно, яке отримало назву "Затонулий корабель Осмонда", вперше знайшли 2017 року поблизу Даларо на Стокгольмському архіпелазі. Згідно з дендрохронологічним аналізом, це судно, збудоване у стилі клінкерної кладки, коли краї дощок корпусу накладаються одна на одну, датується 1540-ми роками.

Затонулий корабель XVI століття/ Фото: Vrak – Museum of Wrecks

Бочка з Осмондським залізом/ Фото: Vrak – Museum of Wrecks

Близько 1553 року палубу відремонтували деревиною, зрубаною в південній Фінляндії, що свідчить про інтенсивне використання та обслуговування судна.

Затонуле судно залишається напрочуд неушкодженим, його головна щогла все ще стоїть, а значна частина вантажу збереглася. Археологи виявили на місці 30 бочок, 20 з яких містили залізо, а решта – дьоготь, попіл та масло.

Крім того, розкопки виявили значну кількість риб'ячих кісток і оленячих рогів сімейства Cervidae, ймовірно, призначених на експорт для виготовлення гребінців, що виділяє різноманітність вантажу корабля.

Бочка із залізом зараз перебуває на консервації.

"Її було неймовірно важко підняти через її вагу та глибину, на якій бочку виявили", - розповів Джим Ханссон, керівник проєкту та морський археолог музею "Врак".

Нагадаємо, археологи розкопали гробницю, яка може належати сину імператора Китаю.

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