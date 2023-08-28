Археологи розкопали 3000-річну гробницю, присвячену елітному релігійному лідеру: що там було (фото)

Археологи, що працюють у північних високогір'ях Перу на ділянці під назвою Пакопампа, розкопали гробницю, вік якої оцінюється в 3000 років.

Про це пише Reuters.

Вважається, що вона була присвячена елітному релігійному лідеру. Знахідку назвали "Жрець Пакопампи", на честь археологічної зони, де було виявлено гробницю.

Археологи розкопали 3000-річну гробницю / Фото: Peru Ministry of Culture

Гробниця була вкрита шістьма шарами попелу, змішаного з чорною землею, та прикрашена керамічними чашами.

По верхніх краях також були дві печатки, які вказують на стародавнє ритуальне фарбування тіла, яке використовується людьми знатного походження, повідомило міністерство культури Перу.

Одна з печаток була зображенням ягуара, повернутого на захід, а інша була антропоморфним обличчям, повернутим на схід.

Археологи розкопали 3000-річну гробницю / Фото: Peru Ministry of Culture

Юджі Секі, який очолював проєкт, описав велику гробницю майже 2 метри в діаметрі та глибиною в один метр, що, за його словами, було "дуже своєрідним".

Положення тіла також було своєрідним, зазначив він, оскільки воно лежало обличчям униз, витягнувши половину тіла та схрестивши ноги.

Секі також повідомив, що разом із тілом було знайдено кістку у формі тупу або великої шпильки, яку індіанці Анд використовували для кріплення плащів та пончо. Зазвичай, додав він, тупу використовують для тримання жіночої ковдри.

Археологи розкопали 3000-річну гробницю / Фото: Peru Ministry of Culture

"Хоча ця людина - чоловік, асоціації у нього дуже своєрідні", - сказав Секі. "Я думаю, що це був лідер свого часу".

За даними міністерства, археологи працюють над археологічним проєктом Пакопампа від 2005 року. Шари гірських порід, під якими було виявлено гробницю, вказують на те, що він був похований близько 1200 року до н. е.

Археологи також виявили гробниці "Леді Пакопампи" 2009 року та "Жреців Зміїного Ягуара Пакопампи" 2015-го. За оцінками, "Жрець Пакопампи" приблизно на п'ять століть старший за дві попередні гробниці. Проте "Жрець Плутона", виявлений 2022 року, вважається ще старшим.

Нагадаємо, в Шотландії сотні добровольців знову пішли по Лохнеське чудовисько. Історію про чудовисько Нессі склали ще за часів раннього середньовіччя.

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