Археологи розкопали гробницю: вона може належати сину імператора Китаю

Археологи розкопали імператорську гробницю на археологічній пам'ятці стародавнього Китаю Теракотова армія, де похований перший імператор Китаю.

Про це пише HeritageDaily.

Дослідники виявили близько 7000-8000 теракотових статуй, включаючи воїнів, коней, чиновників і артистів, а також дерев'яні бойові колісниці, які мали служити імператору в його потойбічному житті.

2011 року в глибокій ямі на території пам'ятки розкопали 16-тонну труну. Відповідно до політики китайського уряду, гробницю та її вміст спочатку залишили на місці, але 2024 року її вирішили розкопати через сильні дощі і перенести в контрольоване середовище.

Розкопки виявили дивовижну колекцію поховальних предметів, серед яких зброя, обладунки, нефритові, золоті та срібні фігурки верблюдів, кухонне начиння та понад 6 000 бронзових монет.

Експерти припускають, що гробниця, ймовірно, належить принцу Гао, одному з 50 дітей першого імператора, хоча вона також може належати високопоставленому чиновнику або генералу.

Раніше стало відомо, що польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

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