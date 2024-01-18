Археологи розкопали людські черепи в моторошній знахідці "племені канібалів, які готували бранців"

Археологи стверджують, що знахідка в Бразилії може переписати історію країни після розкопок десятків людських скелетів, вік яких становить тисячі років.

Про це повідомляє CBS News.

Геодезисти готувалися до будівництва нового житлового комплексу у місті Сан-Луїс ще 2019 року, коли почали знаходити на цьому місці людські кістки та черепки кераміки. Згідно з нещодавньою заявою Бразильського інституту національної історичної та мистецької спадщини (IPHAN), за останні чотири роки археологи виявили на ділянці площею 6 га загалом 43 людські скелети та понад 100 000 артефактів.

Головний археолог Веллінгтон Лейдж каже, що його компанія була найнята бразильським будівельним гігантом MRV для проведення планового дослідження впливу на ділянку, яка колись була відома як Ферма Роуз, але тепер є археологічною пам'яткою Чакара-Розане. Досліджуючи це місце, Веллінгтон виявив, що людські кістки тут знаходять не вперше — він дізнався, що людська щелепна кістка була виявлена 1991 року, а цікаві артефакти знаходили у цьому районі від 1970-х років.

Археологи розкопали у Бразилії 43 скелети та понад 100 000 стародавніх артефактів / Фото: IPHAN

Але він ще не підозрював, що його команда, яка виросла до 27 осіб, зрештою виявить скарбницю, яку залишили різні цивілізації ще до 9000 років тому. Команда каже, що вони розкопали верхній шар артефактів, залишених народом тупінамба, який жив у цьому регіоні, коли європейські колонізатори прибули на територію сучасного Сан-Луїса ще 1612 року.

Народ тупінамба жив у великих селах із населенням від 400 до 1600 осіб. Риба, маніок та кукурудза були серед їхніх основних продуктів харчування, але вони також імовірно були канібалами.

Французький дослідник Жан де Лері, який відвідав села в затоці Гуанабара на південному сході Бразилії в XVI столітті, стверджував, що був свідком канібалістичних ритуалів, зокрема випадку, коли жителі села нібито підсмажували вбитого військовополоненого. Німецький солдат і шукач пригод Ганс Стаден розповів те саме, коли 1552-го його дев'ять місяців тримали в полоні у народу тупінамба в Бразилії.

Він стверджував, що думав, що стане наступним бранцем, який стане частиною бенкету, допоки не завоював прихильність вождя і не був звільнений. Але артефакти, залишені народом, були єдиними відкриттями, зробленими археологами у цьому місці.

Продовжуючи розкопки, команда була приголомшена, виявивши ще більше. Веллінгтон каже, що під землею були поховані предмети чотирьох різних епох окупації на цьому місці. Другий шар містив артефакти, які зазвичай пов'язані з цивілізаціями тропічних лісів Амазонки.

За ним пішов "самбакі" — курган з кераміки, черепашок і кісток, який використовували деякі групи корінних народів або для будівництва своїх будинків, або для поховання своїх мерців. Археологи продовжили копати і під самбакі приблизно на глибині 2 метри виявили ще один шар кераміки, виготовленої групою людей, що жили між 8000 і 9000 років тому.

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Веллінгтон зазначив, що це набагато старше, ніж найстаріше поселення "до-самбакі", виявлене в регіоні досі, яке датується 6600 років тому, і нова знахідка передбачає, що люди прибули до Америки як мінімум на 1400 років раніше, ніж вважалося раніше. "Це може повністю змінити історію не лише регіону, а й усієї Бразилії", - сказав Веллінгтон.

Але, попри все, що вони вже знайшли, він вважає, що ще багато потрібно розкрити. "Ми працюємо вже чотири роки і ледь торкнулися поверхні", - додав він.

У заяві про знахідки IPHAN йдеться: "Це відкриття наголошує на важливості археології у збереженні пам'яті та історії Бразилії, пропонуючи цінну інформацію про наше походження та вносячи значний внесок у розуміння нашого походження та ідентичності як нації". Археологи мають намір точніше датувати артефакти, використовуючи метод ізотопного аналізу.

Тим часом Федеральний університет Мараньяна зараз будує лабораторію та музей для розміщення виявлених предметів та скелетів. Арклі Бандейра, археолог з університету, вважає, що вони нададуть цінну нову інформацію про культуру втрачених стародавніх цивілізацій у Бразилії. Він сказав: "Ці знахідки відіграють вирішальну роль у розповіді про нашу довгу історію".

Нагадаємо, на дні океану виявили територію, де могли жити до пів мільйона людей. Під час дослідження гідролокатори на кораблях виявили високі відкоси, озера і звивисті русла річок.

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