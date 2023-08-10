Археологи розкопали могилу 400-річної дитини-"вампіра": такого вони ще не бачили

Польські археологи виявили могилу дитини, яку поховали обличчям донизу. Дослідники припускають, що дитина померла ще у 17 столітті і для того, щоб вона не "повстала з мертвих", до могили поклали трикутний замок, що символізує захист від вампірів.

Про це пише Heritage Daily.

З'ясувалося, що могилу розрили раніше і частину кісток забрали, можливо, з тієї самої причини, з якої було проведено ритуали.

У 17 і 18 століттях історії про вампірів набули дуже великої популярності. Вважалося, що ці злі істоти після смерті "виходять" зі своїх могил і нападають на людей. Вампірами, згідно з переказами, могли стати як укушені іншими вампірами люди, так і відьми, самогубці та одержимі злими духами.

Нагадаємо, у Єгипті знайшли майстерні з муміфікації людей і тварин, а також дві гробниці в стародавньому похованні Саккара. Археологи активно здійснюють розкопки, щоб відкрити Великий Єгипетський музей і оживити туристичну галузь, яка постраждала від пандемії коронавірусу.

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