Археологи розкопали ще одну частину Великої китайської стіни: вона давніша, ніж вважалося раніше

Найстаріші ділянки, ймовірно, побудовані на 300 років раніше.

Археологічні розкопки в східній китайській провінції Шаньдун свідчать про те, що деякі з найстаріших ділянок Великої китайської стіни були побудовані на 300 років раніше, ніж вважалося раніше.

Про це пише Independent.

Нещодавні розкопки в районі Чанцін показують, що це інженерне диво було не одним будівельним проєктом, а серією укріплень, зведених за часів декількох династій.

Велика китайська стіна була збудована для захисту північних кордонів стародавнього Китаю від кочових груп з Євразійського степу. Історичні записи свідчать, що будівництво пам'ятки Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО тривало століттями. Однак у збереженій документації про стіну бракує деталей, які могли б розкрити її справжнє походження.

Вважалося, що найбільші частини перших стін були побудовані близько 7 століття до н.е. і з'єднані разом за часів династії Цінь приблизно в третьому столітті до н.е.

Однак нові розкопки, проведені минулого року на площі понад 1 000 квадратних метрів, виявили ділянки стіни, що датуються пізнім періодом династії Західна Чжоу, яка правила від 1046 до 771 року до н.е., і раннім Весняним та Осіннім періодом 770-476 років до н.е.

Знахідки проливають світло на передову інженерію стародавніх китайців, які розширили стіну приблизно до 30 метрів на піку держави Ці, ймовірно, в період Воюючих держав.

Деякі стародавні тексти свідчать про те, що ділянки стіни пройшли багато етапів розвитку, використання, іноді руйнування і занедбаності, а також спроб реставрації.

Як повідомляється, дослідники використовували мультидисциплінарний підхід для датування цих ділянок стіни, зокрема аналіз традиційних артефактів, зібраних на цьому місці, а також зразків рослинних решток і кісток тварин.

Археологи знайшли поховані ділянки доріг, фундаменти будинків, траншеї, ями для попелу і стіни на цьому місці, розповів Global Times Чжан Су, керівник проєкту з Інституту культурних реліквій і археології провінції Шаньдун.

За словами дослідників, одна з ділянок, що особливо добре збереглася, була побудована в період Воюючих держав від 475 р. до н.е. до 221 р. до н.е. і є найкраще збереженою.

Ця ділянка є "найдавнішою з відомих ділянок Великої китайської стіни", - сказав Лю Чжен, член Китайського товариства культурних реліквій.

Останні дослідження також встановлюють близькість Великої китайської стіни цього часу до стародавнього міста Пін'їн, згаданого в історичних текстах, що свідчить про те, що стіна була не лише укріпленням проти вторгнення, але й відігравала стратегічну роль у контролі за торгівлею і транспортуванням.

Нагадаємо, у єгипетській піраміді виявили те, що люди навчилися отримувати лише 200 років тому. Результати дослідження дозволяють припустити, що за зведенням піраміди стояла важливіша мета, ніж поховання тіла фараона.

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