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Археологи розкопали скелет, який міг належати графині 15 століття

Археологи розкопали скелет, який міг належати графині 15 століття

Портрет Якоби ван Беєрен / Фото: Вікіпедія

Вченим потрібен час на точні з'ясування.

Археологи здійснювали розкопки поруч із Бінненхофом, комплексом будівель у центрі Гааги, і знайшли скелет, який лежав у каплиці Хофкапеле.

Про це повідомляє Den Haan FM.

Під час розкопок було знайдено загалом вісім скелетів, але один із них представляє особливий інтерес, оскільки він міг належати графині 15-го століття Якобі ван Беєрен.

Дослідники також виявили пасмо волосся графині в тому ж місці. На те, щоб з'ясувати, чи справді знайдений скелет належить графині, може піти до двох років.

Якоба I — герцогиня Баварсько-Штраубінзька, графиня Голландії, Зеландії у 1417—1433 роках, графиня Геннегау у 1417—1432 роках. Відома також як Жаклін де Ено. Походила з династії Віттельсбахів. Відомо, що вона померла від сухот. З нею припинилася нідерландська лінія Віттельсбахів.

Раніше стало відомо, що у Польщі археологи розкопали могилу 400-річної дитини-"вампіра".

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