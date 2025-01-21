Археологи розкрили 1400-річну таємницю австралійських аборигенів

Хоча знання про призначення величезних кілець у пагорбах Вурунтьєрі-Войварранг безповоротно втрачені, дослідникам вдалося встановити, як корінні австралійці збудували їх майже півтори тисячі років тому.

Нове дослідження пролило світло на походження загадкових древніх земляних кілець, знайдених на околицях Мельбурна. Археологи встановили, що кільця були створені австралійськими аборигенами племені вурунтьєрі-войварранг багато століть тому.

Результати дослідження опублікував журнал "Australian Archaeology".

Призначення та походження цих великих кілець, що височіють на пагорбах в австралійському регіоні Вурунтьєрі-Войварранг у передмісті Санбері, тривалий час залишалися загадкою. Подібні загадкові кільця були виявлені у всьому світі, зокрема в Англії та Камбоджі. Кільця мають явно рукотворну природу, а деякі з них досягають кількох сотень метрів у діаметрі.

Вважається, що колись Австралію вкривали сотні таких земляних кілець, багато з яких було знищено після європейської колонізації. Майже сотня зразків, що збереглися на континенті, тепер мають величезне значення для корінних народів, відображаючи історію колонізації континенту європейцями.

В результаті недавніх розкопок одного з таких кілець було встановлено, що його було збудовано "десь між 590 і 1400 років тому". Археологи встановили, що аборигени ретельно очистили землю від рослинності, каміння та родючого шару ґрунту, щоб зробити рівний майданчик. Потім був сформований кільцевий насип землі, всередині якого шар за шаром викладалися кам'яні композиції, що збереглися практично в первозданному вигляді до наших днів.

Щоб розчистити майданчик, корінні мешканці регіону палили багаття на місці майбутніх кіл, а потім формували кільця за допомогою кам'яних знарядь праці та витоптування.

"Хоча пам'ять про призначення кілець Санбері стерлася, глибоке розуміння культурних цінностей ландшафту, в який вони вбудовані, передавалося від покоління до покоління серед людей племені вурунтьєрі-войварранг", – зазначили дослідники.

Нагадаємо, нова теорія може змінити уявлення про вік і походження статуй острова Великодня. Вчений припускає, що острів був заселений ще наприкінці льодовикового періоду, і саме перші жителі створили культові статуї.

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