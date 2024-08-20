Археологи розкрили таємницю 4000-річного артефакту з кургану Тавшанлі

Археологи знайшли стародавню печатку віком 4 000 років у кургані Тавшанлі в турецькій провінції Кютаг'я. Цей артефакт підтверджує існування торгових зв'язків в давнину. Місце розкопок отримало назву "Серце Кютаг'я" через форму кургану, яку виявили за допомогою аерофотознімків.

Про це повідомило видання Arkeonews.

Археолог Еркан Фідан з Університету Біледжик ім. Шейха Едебалі, який очолює дослідження, визначив курган Тавшанлі як одне з найстаріших відомих поселень у регіоні. Фідан припускає, що воно могло бути важливим регіональним центром у бронзову добу. На основі знайдених доказів, Фідан вважає, що приблизно 1700 року до нашої ери поселення було знищене пожежею, ймовірно, через великомасштабну атаку.

Цього року археологи знайшли керамічну печатку з фаянсу віком близько 4000 років. Фаянс того часу виготовляли шляхом глазурування кварцового ядра. Цей артефакт підтверджує, що в період переходу від ранньої бронзової доби до ассирійських торговельних колоній в Анатолії активно розвивалися торгові зв'язки на великі відстані.

У Туреччині знайдена печатка / Arkeonews

Схожі печатки вже знаходили в великих торгових центрах, наприклад, у Кюльтепе в Центральній Анатолії. Нещодавнє відкриття печатки в Західній Анатолії підтверджує, що цей регіон активно брав участь у торгових мережах між сходом і заходом. Це показує, що Тавшанлі був не лише поселенням, але й важливим торговим і культурним центром.

Нагадаємо, археологи в Туреччині знайшли клинописну печатку Хетської імперії поблизу міста Бюклюкале, приблизно за 100 км від Анкари. Печатка містить напис "Той, хто порушить її, помре", що вказує на серйозні наслідки за порушення угод. Це відкриття підтверджує важливу роль Бюклюкале як торгового і хетського центру. Регіон активно використовувався в торгових шляхах під час ассирійських колоній. Крім печатки, знайдено ще один відбиток теракотової печатки, значення якого ще не визначено.

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