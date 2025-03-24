Археологи вивчають 3000-річну таємницю, приховану в гробниці Тутанхамона (фото)

Поховання молодого фараона було ретельно спланованим ритуалом, що міг відображати його особливу прихильність до культу Осіріса.

Відкриття гробниці Тутанхамона в 1922 році стало однією з найвизначніших знахідок XX століття. У Долині Царів в Єгипті було виявлено понад 5000 безцінних артефактів, включаючи його знамениту золоту маску. Проте навіть через століття ця гробниця продовжує розкривати нові таємниці.

Про це пише Daily Mail.

Доктор Ніколас Браун, єгиптолог з Єльського університету, у своєму новому дослідженні звернув увагу на набір скромних на вигляд об'єктів у поховальній камері фараона. Він стверджує, що значення глиняних підносів і дерев'яних посохів, розташованих біля саркофага Тутанхамона, до цього часу залишалося недооціненим.

Ці артефакти були ключовими елементами осіріанського поховального ритуалу, пов’язаного з Осірісом – богом підземного світу, культ якого активно підтримував Тутанхамон. Підноси, зроблені з нільської глини, ймовірно, використовувалися для лібaцій – ритуального виливання води як підношення божеству. Вважалося, що вода з Нілу могла сприяти відродженню душі померлого фараона.

Дерев’яні посохи, знайдені поряд із головою саркофага, могли відігравати роль у ритуалі пробудження Осіріса. В міфології давніх єгиптян Осіріс оживав за допомогою посохів, які тримали за його головою. Дослідник вважає, що ця традиція могла бути вперше застосована саме під час поховання Тутанхамона.

Вчені з’ясували, що підноси у гробниці Тутанхамона / Фото: Getty Images

За словами доктора Брауна, це відкриття може змінити уявлення про похоронні ритуали Стародавнього Єгипту. Він припускає, що саме Тутанхамон започаткував цей обряд, який пізніше став традиційним для єгипетських поховань.

Цікаво, що підноси раніше вважалися лише підставками для більш вражаючих символічних предметів, знайдених поруч. Проте нове дослідження вказує на їхню ритуальну функцію в церемонії воскресіння фараона.

Дослідження доктора Брауна опубліковане в Journal of Egyptian Archaeology і приурочене до сторіччя відкриття гробниці Тутанхамона британським археологом Говардом Картером у 1922 році. Це відкриття стало знаковою подією, що відкрила світові багатства та загадки Стародавнього Єгипту.

Нагадаємо, на північному заході Перу в археологічній пам'ятці Уака Санта-Роза-де-Пукала вчені знайшли 29 людських тіл, похованих приблизно тисячу років тому.

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