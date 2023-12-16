Археологи в США виявили величезні спіралі, вирізані на скелях: фото

Ймовірно, зображення використовували індіанці для астрономічних спостережень і для позначення певних характерних днів року.

На плато Меса Верде, що на кордоні американських штатів Колорадо і Юта, польські археологи з Ягеллонського університету виявили стародавні індіанські розписи та різьблення. Зокрема, на скелях були висічені величезні спіралі діаметром до 1 метра.

Про це повідомили на сайті Ягеллонського університету.

Польські археологи під керівництвом професор Радослав Палонка з 2011 року досліджують територію, яку вже 3 тисячі років населяють представники культури пуебло — одного з індіанських народів Північної Америки.

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За словами дослідника, сільськогосподарські громади пуебло створили одну з найрозвиненіших індіанських культур у Північній Америці до приходу Колумба.

“Вони оволоділи майстерністю будувати багатоповерхові кам'яні будинки, що нагадують середньовічні кам'яниці чи навіть пізніші житлові будинки. Індіанці пуебло також були відомі тим, що виготовляли складно прикрашені ювелірні вироби, створювали наскальні малюнки та кераміку, розмальовану в різних зображеннях чорною фарбою на білому тлі”, - розповів професор Палонка.

Його команда виявила, серед іншого: величезні галереї з малюнками та різьбленням різних періодів, раніше невідомих науці. Найдавніші з них із зображенням шаманів і воїнів дослідники датують 3 століттям нашої ери, а більшість петрогліфів датуються 12-13 століттями. Ці гравюри мають різноманітну форму, деякі з них являють собою геометричні фігури, що створюють складні візерунки та спіралі.

Приблизно на висоті 800 метрів на скелях було виявлено багато невідомих раніше петрогліфів. Величезні скельні панелі тягнуться на цілих 4 кілометри навколо величезного масиву плато. Індіанці пуебло вирізали в них спіралі діаметром до 1 метра, які, ймовірно, використовували для астрономічних спостережень і для позначення певних характерних днів року: літнього і зимового сонцестояння, весняного і осіннього рівнодення.

“Ці відкриття означають, що ми повинні реконструювати цю територію заново. Ми, звичайно, недооцінили кількість людей, які жили в цих каньйонах у 13 столітті, і складність їхніх релігійних практик, які частково мали виконуватися на цих відкритих панелях”, - прокоментував професор Палонка.

За словами дослідників, нащадки індіанців жваво цікавляться історією та культурою своїх предків. Вони неодноразово допомагали вченим Ягеллонського університету розібратися в іконографії, наскельних зображеннях і функціях деяких будівель.

Нагадаємо, раніше у Польщі в районі міста Рацибуж археологи виявили знаряддя праці, виготовлені неандертальцями щонайменше 130 000 років тому.

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