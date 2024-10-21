Археологи відкрили найстарішу у світі пляшку вина: 2000-річна знахідка їх приголомшила (фото)

Археологи розкопали найстарішу у світі пляшку вина, що містить кремовані кістки людини.

Про це повідомляє The Express.

Скляна урна, якій 2000 років, була знайдена п'ять років тому в історичному місті Кармона в Андалусії. На початку цього року стало відомо, що всередині урни знайшли рідину, яка, як підтвердили аналізи, виявилася вином. Це вино, датоване четвертим століттям, є одним з найстаріших з коли-небудь знайдених. Вміст урни відображає гендерний поділ у похоронних практиках римського суспільства.

Хуан Мануель Роман, муніципальний археолог Кармони, розповів: "Спочатку ми були дуже здивовані, що в одній з урн збереглася рідина". Однак на цьому сюрпризи не закінчилися, і разом із золотою каблучкою вино також містило кремовані кістки чоловіка. Це дозволило краще зрозуміти поховальні ритуали римського періоду в Іспанії. Дослідники вважають, що це "не випадково", що рештки належать чоловікові, оскільки стародавні римляни забороняли жінкам пити вино, вважаючи його "чоловічим напоєм".

Найстаріша пляшка вина / Фото: Juan Manuel Román

Інша урна з гробниці містила рештки жінки, але без слідів вина. Натомість у ній були три бурштинові прикраси, флакон парфумів із запахом пачулі та залишки шовкової тканини. Ці артефакти були покладені до гробниці згідно з римськими віруваннями про те, що потрібно померлому для подорожі в потойбічний світ. Вони вірили, що речі, взяті з собою, можуть бути використані ними після смерті.

Найстаріша пляшка вина / Фото: Juan Manuel Román

Зазвичай вважається, що римський похорон містив п'ять етапів, але прямих описів ритуалу немає. Ці п'ять частин складалися з процесії, кремації та поховання, надгробної промови, бенкету та поминання. Римляни вірили, що дуже важливо провести належні церемонії і точно поховати, щоб уникнути підняття злого духу з підземного світу.

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