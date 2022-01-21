Археологи відтворили вигляд знаменитої єгипетської мумії зі Швейцарії (фото)

Спеціалістам вдалося передати риси обличчя жінки, зокрема її ніс, щоки та навіть губи.

Вчені з дослідницького центру FAPAB в Сицилії успішно відновили обличчя мумії за допомогою сучасних методів судової експертизи.

Про це пише Ancient Origins.

Для роботи над проєктом був залучений бразильський фахівець Сісеро Мораїс, який є 3D-дизайнером і відомий у цій галузі завдяки своїм реконструкціям облич історичних особистостей, таких як Марія Магдалина та Ісус Христос.

Моріас змоделював лицьові м'язи, а також жирову тканину мумії. Шкіра, у свою чергу, була додана відповідно до раніше встановленої товщини м'яких тканин у певних анатомічних точках.

Труна Shep-en-Isis була знайдена в південній частині похоронного храму фараона Хатшепсут у долині Дейр-ель-Бахрі.

Shep-en-Isis виявили у сімейній гробниці, розташованій всередині храму, разом з її батьком Pa-es-tjenfi, мумія якого зберігається в Берліні. Shep-en-Isis була однією з перших єгипетських мумій, придбаних Швейцарією, пізніше вона була виставлена на загальний огляд.

У Єгипті археологи знайшли 20 непограбованих саркофагів із муміями

Нагадаємо, у гробницях на Кіпрі, які відносяться до періоду правління єгипетської цариці Нефертіті, вчені знайшли сотні похоронних предметів, останки понад 100 людей, а також золотий кулон у формі квітки лотоса з інкрустацією з дорогоцінного каміння, схожий на ті, які носила дружина давньоєгипетська царя.

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