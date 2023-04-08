Археологи випадково натрапили на резиденцію японського принца 8 століття

Археологи в Японії випадково натрапили на неймовірну резиденцію принца Тонері 8 століття нашої ери. Він відомий завдяки другій найдавнішій книзі в японській класичній історії.

Про це пише Ancient Origins.

Це давнє сплановане місто збудоване за схемою квадратної сітки. Зі своїми палацами, храмами та адміністративними будівлями Хейдзьо-кьо було центром політики, культури та релігії Японії. І з часом сітка стала основним форматом дизайну для всіх інших японських міст.

Розкопки, проведені від січня до березня цього року, виявили ділянку площею 370 квадратних метрів, що складається з трьох основних будівель. Крім того, дослідники виявили архітектурний стиль, відомий як "хоттате-башира", який передбачав встановлення масивних дерев'яних стовпів у землю для підтримки величезної споруди.

Дослідники виявили три основні будівлі, розташовані у напрямку з півночі на південь. Найпівнічніша будівля є найбільшою і має розміри приблизно 20 метрів зі сходу на захід і понад 10 метрів із півночі на південь.

Нагадаємо, у Великій Британії за допомогою металошукача знайшли виріб у формі серця прикрашений червоно-білими квітковими візерунками, що зображують союз короля Генріха VIII та його першої дружини Катерини Арагонської.

У Софії Київській проводять розкопки: що знайшли археологи

Читайте також: