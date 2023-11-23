Археологи виявили 1000-річні мумії дітей – фото

Знахідку виявили у Перу.
Археологи в Перу виявили чотири мумії дітей, вік яких, як вважають, становить не менше 1000 років.
Про це повідомляє Reuters.
Знахідку виявили у місці, яке колись було священним церемоніальним простором, а зараз розташоване в одному із найстаріших районів сучасної Ліми.
Дослідники вважають, що діти, виявлені поряд з останками дорослої людини, походять з культури Ічсма, яка розвивалася на центральному узбережжі Перу до того, як Імперія інків виросла та охопила частину Андського регіону.
Деякі останки знайшли на підніжжі сходів на невеликому пагорбі, де, як вважають, колись був храм. Луїс Такуда, археолог із району Римак у Лімі, сказав, що храм, ймовірно, було збудовано 3500 років тому.
"Вся ця територія є дуже важливою церемоніальною залою", — сказав Такуда. "Люди, які жили тут у період Ічсми, все ще вважали це місце священним і тому ховали тут своїх мерців".
Такуда сказав, що на черепах мумій все ще було волосся. Останки було знайдено поруч із керамікою.
У столиці Перу із населенням близько 10 мільйонів людей перебуває близько 400 археологічних руїн.
Найбільші археологічні пам'ятки Перу розташовані за межами Ліми, в таких місцях, як Куско, який був столицею Імперії інків і упав під владою іспанських конкістадорів у 16 столітті.
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