Археологи виявили 1000-річні мумії дітей – фото

Археологи в Перу виявили чотири мумії дітей, вік яких, як вважають, становить не менше 1000 років.

Про це повідомляє Reuters.

Знахідку виявили у місці, яке колись було священним церемоніальним простором, а зараз розташоване в одному із найстаріших районів сучасної Ліми.

Дослідники вважають, що діти, виявлені поряд з останками дорослої людини, походять з культури Ічсма, яка розвивалася на центральному узбережжі Перу до того, як Імперія інків виросла та охопила частину Андського регіону.

У Перу виявили чотири мумії дітей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

Деякі останки знайшли на підніжжі сходів на невеликому пагорбі, де, як вважають, колись був храм. Луїс Такуда, археолог із району Римак у Лімі, сказав, що храм, ймовірно, було збудовано 3500 років тому.

У Перу виявили чотири мумії дітей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

"Вся ця територія є дуже важливою церемоніальною залою", — сказав Такуда. "Люди, які жили тут у період Ічсми, все ще вважали це місце священним і тому ховали тут своїх мерців".

Такуда сказав, що на черепах мумій все ще було волосся. Останки було знайдено поруч із керамікою.

У Перу виявили чотири мумії дітей / Фото: REUTERS/Anthony Marina

У столиці Перу із населенням близько 10 мільйонів людей перебуває близько 400 археологічних руїн.

Найбільші археологічні пам'ятки Перу розташовані за межами Ліми, в таких місцях, як Куско, який був столицею Імперії інків і упав під владою іспанських конкістадорів у 16 столітті.

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