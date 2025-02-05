Археологи виявили 7000-річний наконечник стріли з отрутою всередині трупа тварини – фото

Знайдено найдавніше підтверджене використання двох або більше рослинних токсинів, нанесених на наконечник стріли, і його вік становить 7 000 років. Це сталося після того, як вчені ідентифікували новий вид динозаврів, рештки якого було знищено під час Другої світової.

Тепер археологи виявили наконечники стріл, поміщені в порожнину кісткового мозку невизначеного виду антилопи, пише Daily Star. Кістки і наконечник стріли були виявлені 1983 року і поміщені в сховищах кафедри археології Університету Вітватерсранда.

Зброя, якій 7000 років, була знайдена в печері Кургер у Південній Африці, в західних горах Магалісберг, приблизно за 1,5 години їзди від Йоганнесбурга. У нещодавньому дослідженні експерти дійшли висновку, що це найдавніший підтверджений випадок використання суміші двох або більше рослинних токсинів, спеціально нанесених на наконечники стріл.

Доцент Джастін Бредфілд з Університету Йоганнесбурга заявив: "Нанесення отрути на зброю свідчить про еволюційний прогрес у розвитку мисливських технологій".

Здатність первісного творця змішувати складні рецепти разом, незалежно від того, чи вони призначені для виготовлення отруйного клею, чи для медичних цілей, безпосередньо свідчить про його когнітивні здібності та традиційні фармакологічні знання. Дослідження виявило наявність різних отрут, таких як два токсичні серцеві глікозиди (які порушують роботу серцевих м'язів), дигітоксин і строфантидин. Обидві ці речовини історично використовувалися в отрутах, пов'язаних з полюванням.

7000-річний наконечник стріли з отрутою / Фото: Aliénor Duhamel, CC BY-NC-ND

Також було відкрито рицинолеринову кислоту, яка може бути результатом окислювального розщеплення токсичного лектину рицину.

Також були виявлені різні органічні сполуки, які не зустрічаються в одних і тих же рослинах і вказують на те, що вони були об'єднані для створення отруйної суміші. Дослідження показало, що вміст стегнової кістки був, ймовірно, найдавнішою багатокомпонентною отрутою для стріл у світі.

Попри це, це не означає, що наконечник стріли є найдавнішим прикладом застосування отрути в мисливській зброї, яка, як вважають, з'явилася близько 60 000-70 000 років тому.

Найдавнішим молекулярним свідченням використання отрути на півдні Африки є дерев'яна лопатка віком 24 000 років, знайдена між Свазілендом і Південною Африкою. Лопатка була знайдена в прикордонній печері в горах Лебомбо, де на ній були виявлені сліди рицинолевої кислоти.

Нагадаємо, на пляжі викидаються великі білі акули з гігантським мозком. В усьому світі цей вид зараз внесено до переліку вразливих, а кількість великих білих акул неухильно зменшується.

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