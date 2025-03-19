Археологи виявили гробницю загадкового фараона в Єгипті

Гробницю невідомого фараона знайшли в Єгипті. Вона була розграбована ще в давнину, але вчені сподіваються дізнатися більше про її власника.

В Абідосі, в стародавньому єгипетському некрополі, археологи виявили гробницю, що належала невідомому фараону, який правив Єгиптом понад 3600 років тому.

Про це повідомило Міністерство старожитностей Єгипту.

Знахідка була зроблена на глибині 7 метрів і включає похоронну камеру завдовжки 5 метрів, покриту склепіннями з глиняної цегли. Хоча гробниця була сильно розграбована, і ім'я правителя не вдалося відновити, дослідження все ще тривають, і археологи сподіваються знайти нові свідчення про правителів того часу.

Ця знахідка стосується періоду Другого проміжного періоду (близько 1640-1540 рр. до н.е.), коли Єгипет був поділений на південну частину, підконтрольну кільком царям, і північну, де панували гіксоси.

"Ім'я царя спочатку було записано в намальованих сценах на оштукатуреній цегляній кладці, що прикрашала підземний вхід до вапнякової поховальної камери. Однак ієрогліфічні тексти були пошкоджені стародавніми розкрадачами гробниць. Їх збереглося недостатньо, щоб прочитати ім'я царя", – зазначив професор Йозеф Вегнер з Університету Пенсильванії.

За словами професора, гробниця давно розграбована, і в ній не збереглося ні мумії, ні саркофага. Однак вчені продовжують досліджувати місцевість у пошуках інших поховань цієї епохи, які можуть розкрити більше подробиць про правителів того часу.

Це вже друге велике відкриття року: у лютому археологи повідомили про виявлення гробниці фараона Тутмоса II, зведеного брата та чоловіка Хатшепсут.

Нагадаємо, вчені виявили "прихований розділ" еволюції людини. Результати їхнього дослідження свідчать, що історія людства є набагато складнішою, ніж вважалося раніше.

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