Археологи виявили найдавніший календар у світі – він може переписати історію (фото)

Група дослідників вважає, що 365 символів "V", вигравіруваних на кам'яному стовпі, представляють один день.

Археологи вважають, що виявили найдавніший календар у світі.

Про це пише Daily Star.

Група з Единбурзького університету вивчила 365 символів "V", які вигравірували на кам'яному стовпі на місці 12000-річного храму у Туреччині.

Дослідники стверджують, що він міг діяти як сонячний календар із символами, що становлять один день. Він також містив 12 місячних місяців та 11 додаткових днів.

Вони вважають, що відкриття свідчить про те, що у стародавніх людей були точні способи вимірювання часу за 10 000 років до того, як запис дат було вперше задокументовано у Стародавній Греції 150 р. до н. е.

Найдавніший календар у світі / Фото: Martin B. Sweatman

Дослідники також вважають, що система може переписати хронологію людської цивілізації, оскільки, на їхню думку, вона використовувалася для запису дати зіткнення рою фрагментів комети із Землею майже 13 000 років тому.

Вважається, що удар комети спричинив мінільодовиковий період, що тривав понад 1200 років, який знищив багато видів великих тварин. Також вважається, що удар міг також спровокувати зміни у способі життя та сільському господарстві, які пов'язані із зародженням цивілізації у Західній Азії.

Експерти вважають, що спустошення, спричинене кометою, змусило давніх людей перейти від мисливства та збирання до створення постійних поселень.

Ґьобеклі-Тепе / Фото: Getty Images

Доктор Мартін Світман зі Школи інженерії Единбурзького університету, який керував дослідженням, сказав: "Схоже, мешканці Ґьобеклі-Тепе були уважними спостерігачами за небом, чого й слід було очікувати з огляду на те, що їхній світ був спустошений ударом комети. Ця подія могла послужити поштовхом до виникнення цивілізації, започаткувавши нову релігію та мотивуючи розвиток сільського господарства для боротьби з холодним кліматом. Можливо, їхні спроби записати побачене стали першими кроками до розвитку писемності тисячоліття".

Стовп був поділений на дві частини. Одна з рядами символів "V" вгорі, а інша з дрібнішими квадратними символами. На ньому також був зображений диск, що представляє сонце, та скорпіон у відсиланні до грецького сузір'я Скорпіона.

Ґьобеклі-Тепе — найстаріша з колись знайдених рукотворних споруд, у ньому є кілька кам'яних стовпів.

Нагадаємо, знайдено уламки піратського корабля XVII століття з незвичайним вантажем. Його використали, ймовірно, для того, щоб замаскуватися.

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