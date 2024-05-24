Археологи виявили новий вид динозаврів, які жили 70 млн років тому: що про нього відомо

У динозавра були крихітні передні лапи.
Учені виявили новий вид динозаврів-абелізавридів, який назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, який жив 70 млн років тому, виявили у формації Ла Колонія в Патагонії.
Про це пише IFLScience.
Колекен (Koleken inakayali) відрізняється унікальними рисами черепа, своїми невеликими розмірами, а також відсутністю рогів, які були у Карнотавра.
За словами вчених, у Колекена були справді маленькі передні лапи, що є спільною рисою для абелізавридів. Наразі експерти не знають, чому в цього виду динозаврів були такі дрібні передні кінцівки, але наголошують, що вони були справді вмілими мисливцями.
"Наша знахідка дає уявлення про різноманітність абелізавридів у Патагонії перед масовим вимиранням. Дослідження також аналізує еволюцію абелізавридів та їхніх родичів, виявляючи прискорення еволюції в ранньому крейдяному періоді", — сказав дослідник Дієго Пол.
Раніше стало відомо, що на Полтавщині виявили останки скелету динозавра. Науковці дійшли висновку, що скелет належав брахіозавру.
Читайте також: