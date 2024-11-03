Археологи виявили стародавнє місто, якому 4000 років (фото)

У стародавньому поселенні люди жили близько тисячі років, але потім його залишили, і археологи не знають, чому це трапилося.
Французькі та саудівські археологи знайшли укріплене місто бронзового віку, розташоване в оазисі в пустелі. Це 4000-річне відкриття демонструє, як місцеві жителі переходили від кочового до міського способу життя. Дослідження опубліковане в журналі PLOS One.
Про це пише видання ScienceAlert.
Залишки стародавнього міста Аль-Натах довгий час були приховані в оазисі Хайбар, що на північному заході Аравійського півострова, оточеному пустелею. Раніше цього року було знайдено стіну завдовжки 14,5 км, а тепер вчені виявили докази, що підтверджують, що ця стіна була зведена для захисту міста.
Вчені повідомили, що в місті площею близько 2,6 гектара, яке було великим для свого часу, мешкало близько 500 осіб. Місто було зведено приблизно у 2400 році до н.е. в епоху раннього бронзового віку. Однак приблизно через тисячу років його жителі залишили місто, і археологи не можуть визначити причини цього.
Коли місто Аль-Натах було збудовано, у Леванті, регіоні вздовж Середземного моря, багато міст процвітали. Північно-західна частина Аравійського півострова вважалася безплідною пустелею, якою пересувалися кочівники-скотарі. 15 років тому археологи вперше виявили, що в оазисах у бронзовому столітті існували укріплені поселення.
Археологи тепер виявили стародавнє місто, в якому фундаментні залишки будинків були приховані під землею. Вчені вважають, що в місті могло бути близько 50 одноповерхових або двоповерхових будинків. Існує припущення, що місто було зведене на узвишші, а згодом його оточили кріпосною стіною.
Під час розкопок археологи виявили зброю, керамічні вироби та інші цінні артефакти, що свідчить про наявність відносно розвиненого суспільства. Дослідження припускає, що висота фортечних стін могла сягати 5 метрів, і місто Аль-Натах могло бути резиденцією могутнього місцевого органу влади.
На думку археологів, ці відкриття свідчать про процес повільної урбанізації в регіоні, коли населення переходило від кочового до осілого способу життя. Автори дослідження зазначають, що укріплені поселення в оазисах на території сучасної Саудівської Аравії підтримували зв'язки між собою в районі, де переважали кочівники-скотарі. Ці зміцнені зв'язки, ймовірно, сприяли розвитку стабільної торгівлі спеціями та пахощами, які доставляли з південної частини Аравійського півострова ближче до Середземного моря.
За словами археологів, місто Аль-Натах залишалося невеликим поселенням у порівнянні з містами Месопотамії та Єгипту, які існували в той же час.
Нагадаємо, у Ізраїлі виявили каміння, що відповідає дорозі, якою ходив син Божий. Археологи розкопали територію площею приблизно 3500 квадратних метрів. Це відкриття викликає великий інтерес серед вчених і вірян, оскільки допомагає краще зрозуміти історичний контекст біблійних подій.
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