Археологи виявили стародавнє місто, якому 4000 років (фото)

У стародавньому поселенні люди жили близько тисячі років, але потім його залишили, і археологи не знають, чому це трапилося.

Французькі та саудівські археологи знайшли укріплене місто бронзового віку, розташоване в оазисі в пустелі. Це 4000-річне відкриття демонструє, як місцеві жителі переходили від кочового до міського способу життя. Дослідження опубліковане в журналі PLOS One.

Про це пише видання ScienceAlert.

Залишки стародавнього міста Аль-Натах довгий час були приховані в оазисі Хайбар, що на північному заході Аравійського півострова, оточеному пустелею. Раніше цього року було знайдено стіну завдовжки 14,5 км, а тепер вчені виявили докази, що підтверджують, що ця стіна була зведена для захисту міста.

Вчені повідомили, що в місті площею близько 2,6 гектара, яке було великим для свого часу, мешкало близько 500 осіб. Місто було зведено приблизно у 2400 році до н.е. в епоху раннього бронзового віку. Однак приблизно через тисячу років його жителі залишили місто, і археологи не можуть визначити причини цього.

Коли місто Аль-Натах було збудовано, у Леванті, регіоні вздовж Середземного моря, багато міст процвітали. Північно-західна частина Аравійського півострова вважалася безплідною пустелею, якою пересувалися кочівники-скотарі. 15 років тому археологи вперше виявили, що в оазисах у бронзовому столітті існували укріплені поселення.

Археологи тепер виявили стародавнє місто, в якому фундаментні залишки будинків були приховані під землею. Вчені вважають, що в місті могло бути близько 50 одноповерхових або двоповерхових будинків. Існує припущення, що місто було зведене на узвишші, а згодом його оточили кріпосною стіною.

Вчені показали, де було знайдене місто / sciencealert

Під час розкопок археологи виявили зброю, керамічні вироби та інші цінні артефакти, що свідчить про наявність відносно розвиненого суспільства. Дослідження припускає, що висота фортечних стін могла сягати 5 метрів, і місто Аль-Натах могло бути резиденцією могутнього місцевого органу влади.

На думку археологів, ці відкриття свідчать про процес повільної урбанізації в регіоні, коли населення переходило від кочового до осілого способу життя. Автори дослідження зазначають, що укріплені поселення в оазисах на території сучасної Саудівської Аравії підтримували зв'язки між собою в районі, де переважали кочівники-скотарі. Ці зміцнені зв'язки, ймовірно, сприяли розвитку стабільної торгівлі спеціями та пахощами, які доставляли з південної частини Аравійського півострова ближче до Середземного моря.

За словами археологів, місто Аль-Натах залишалося невеликим поселенням у порівнянні з містами Месопотамії та Єгипту, які існували в той же час.

Нагадаємо, у Ізраїлі виявили каміння, що відповідає дорозі, якою ходив син Божий. Археологи розкопали територію площею приблизно 3500 квадратних метрів. Це відкриття викликає великий інтерес серед вчених і вірян, оскільки допомагає краще зрозуміти історичний контекст біблійних подій.

Читайте також: