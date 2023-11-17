Археологи виявили табличку із таємничою втраченою мовою, яка існувала 3000 років тому

У Туреччині виявлено секретний текст, розкиданий серед десятків тисяч давніх глиняних табличок, написаних за часів Хетської імперії у другому тисячолітті до нашої ери.

Про це повідомляє Science Alert.

Ніхто ще не знає, що говорить цей цікавий клинопис, але, схоже, це давно втрачена мова, яка існувала понад 3000 років тому.

Експерти кажуть, що загадкова ідіома не схожа на жодну іншу давню письмову мову, що зустрічається на Близькому Сході, хоча, схоже, вона має спільне коріння з іншими анатолійсько-індоєвропейськими мовами.

Хитрі каракулі починаються наприкінці культового ритуального тексту, написаного хетською мовою – найдавнішою відомою індоєвропейською мовою – після вступу, який по суті перекладається як: "Відтепер читайте мовою країни Калашма".

Калашма – організоване суспільство бронзового віку, яке, ймовірно, було розташоване на північно-західній околиці набагато більшої Хетської імперії в давній Анатолії – на деякій відстані від столиці Хаттуси, де пізніше було виявлено цю глиняну табличку.

За словами Андреаса Шахнера, керівника археологічних розкопок руїн Хаттуси, коли він уперше взяв табличку до рук, він відчув її важливість.

Зокрема, він зауважив, що глиняна табличка напрочуд добре збереглася в порівнянні з більш ніж 25 000 іншими, знайденими в тому ж місці.

Наразі фотографій нещодавно виявленої таблички немає, оскільки фахівці досі працюють над її перекладом. Науковці сподіваються опублікувати свої результати разом із зображеннями свого відкриття десь наступного року.

Нагадаємо, виявлено нову планету, на якій іде дощ із піску. На ній також спостерігаються гарячі температури та бурхливі вітри.

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