Археологи виявили в Грузії загадкову табличку з невідомою мовою

Вчені припускають, що табличка може мати зв’язок із втраченою мовою, згадуваною в грецькій міфології.

Археологи виявили загадкову кам’яну табличку з невиразними символами. Плита з базальту була випадково знайдена 2021 року місцевими рибалками в мулі озера Башплемі, що в Грузії. На її поверхні вибито 60 символів, розміщених у сім рядків, з яких 39 є унікальними.

Про це повідомило видання Daily Mail.

Ці дивні знаки не нагадують жодну з відомих мов, хоча є схожість з писемностями Індії, Єгипту та Західної Іберії. Археологи припускають, що ця табличка може бути пов’язана з пізнім бронзовим або раннім залізним віком — близько 14 000 років тому. Датування залишається невизначеним, оскільки хімічні методи не дали точних результатів.

"Дослідники кажуть, що неможливо дізнатися, яке повідомлення намагався передати стародавній письменник, але вони вважають, що це могло бути щось важливе. Якщо деякі з повторюваних цифр є числами, дослідники припускають, що це може бути запис про військову здобич, важливий будівельний проєкт або приношення божеству", - йдеться в повідомленні.

Вивчення технології виготовлення показує, що символи створені за допомогою надзвичайно розвинених для того часу інструментів. Їхні контури спочатку просвердлювали, а потім згладжували, що призвело до унікальної серії вигнутих форм і ліній.

Археологи виявили, що символи на табличці Башплемі найближчі до тих, що зустрічаються в протокартвельській мові — предку сучасної грузинської мови, якою користувалися у IV тисячолітті до нашої ери. Крім того, деякі подібні форми знайдено на стародавніх печатках, що використовувалися у дохристиянській Грузії в період раннього залізного віку. За припущеннями дослідників, ці прості кістяні печатки могли бути інструментом чиновників, таких як збирачі податків, для позначення кількості вина або інших товарів.

"Загалом напис Башплемі не повторює жодного відомого нам письма; проте більшість символів, що використовуються в ньому, нагадують символи, які можна знайти в писемності Близького Сходу, а також у географічно віддалених країнах, таких як Індія, Єгипет і Західна Іберія", - зазначили вчені.

Місце знахідки, муніципалітет Мансі в історичному регіоні Дбанищеві, колись було осередком процвітаючої цивілізації бронзової доби. Під час розкопок тут знайшли знаряддя з каменю та обсидіану для обробки шкір, що свідчить про тривале поселення. Аерознімання навколишніх районів виявила правильні кола, ймовірно кургани, і геометричні фігури — залишки будинків, оборонних споруд чи культових місць.

Цікаво, що дослідники припускають можливий зв'язок із давньою мовою, згаданою в грецькій міфології. У легенді про Ясона та аргонавтів ідеться про його подорож до Колхіди в пошуках золотого руна. Реальна Колхіда, яка межувала з Чорним морем, розташовувалася на території сучасної Грузії. Давньогрецькі джерела згадують про місцевий спосіб письма під назвою "золоте письмо", що може бути пов'язаним із загадковою табличкою Башплемі.

"Мета аргонавтичної експедиції полягала в тому, щоб вивчити метод золотого письма", - записав 1115 року святий Візантійський вчений Євстафій Солунський.

Всі сліди письменності цієї мови були втрачені, адже первісні жителі Колхіди використовували органічні матеріали для письма, як-от кістки чи дерева, що з часом розклалися.

Надія на пояснення цього стародавнього письма загорілася після знахідки таблички Башплемі, що може бути пов’язаною з колхійськими рунами. Втім, без подальших археологічних досліджень сказати щось певне про напис неможливо.

"Дешифрування напису, виявленого в історичному Дбанищеві, може стати надзвичайно цікавою та значущою подією, і це, можливо, може змінити стереотипи щодо певних історичних явищ, а також ключових аспектів виникнення та розвитку писемності на Кавказі", - зазначили вчені.

Нагадаємо, в Іспанії виявили новий вид динозаврів з однією наддовгою частиною тіла.

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