Археологи виявили відсутню ланку в еволюції динозаврів - нове дослідження

Еволюційний перехід від луски до пір'я стався у динозаврів приблизно 135-120 млн років тому.

Археологи виявили нову скам 'янілість шкіри динозавра віком 120 мільйонів років. Вчені кажуть, що в деяких пернатих динозаврів була луската шкіра, як у рептилій, серед яких ми живемо сьогодні.

Про це пише The Mirror.

Нове дослідження дає змогу припустити, що у вимерлої рептилії була "луска і пташина шкіра з пір'ям" — відкриття, яке вчені називають "невідомою складовою" в еволюції пернатих динозаврів. Еволюційний перехід від луски до пір'я стався у динозаврів приблизно 135-120 млн років тому.

Використовуючи ультрафіолетове світло, команда визначила ділянки збереженої шкіри, невидимі в умовах природного світла.

Дослідження вперше показало, що у пситтакозавра була шкіра, схожа на шкіру рептилії, в тих місцях, де не було пір'я.

"Це викопне дійсно є прихованою перлиною. Викопну шкіру не видно неозброєним оком і вона залишалася прихованою, коли зразок передали в дар Нанкінському університету 2021 року. Тільки під ультрафіолетовим світлом шкіру видно в яскравому оранжево-жовтому світінні. Що дійсно дивно, так це хімічний склад викопної шкіри", - поділився доктор Ян.

Нагадаємо, вчені виявили новий вид динозаврів-абелізавридів, який назвали Koleken inakayali. Останки динозавра, який жив 70 млн років тому, виявили у формації Ла Колонія в Патагонії.

А на Полтавщині виявили останки скелету динозавра. Науковці дійшли висновку, що скелет належав брахіозавру.

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