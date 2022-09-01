Археологи вперше показали 15-тонний якір та бронзові шпилі затонулого "Титаніка" (відео)

Від моменту аварії минуло понад 110 років і тільки зараз дайверам з компанії OceanGate Expeditions вдалося зняти унікальні кадри гігантського якоря, якірного ланцюга, одного з казанів та бронзові шпилі.

Компанія OceanGate Expeditions проводить дві щорічні експедиції до затонулого корабля. Для цього використовується спеціальна п'ятимісна субмарина "Титан", виготовлена з вуглецевого волокна та титану. Щороку в експедиції беруть участь троє археологів і двоє платних клієнтів — вартість занурення однієї людини коштувала компанії 125 тисяч доларів, цього року ціна зросла вдвічі.

Про це пише Daily Mail.

Останнє занурення стало унікальним — вченим вдалося зняти відео затонулого "Титаніка" у роздільній здатності 8 тисяч пікселів в ширину. Така деталізація дозволила розглянути деталі, які раніше були недоступні вченим.

Фахівцям вдалося зняти гігантський 15-тонний якір, 90-кілограмовий якірний ланцюг, однобічний котел і бронзові шпилі, які востаннє бачили до аварії корабля.

Вчені вважають, що через регулярні занурення корпус корабля може бути повністю зруйнований вже за 40 років.

"Титанік" йшов із Саутгемптона (Англія) до Нью-Йорка, коли 14 квітня 1912 року під час перетину Атлантики зіткнувся з айсбергом. За підрахунками, в крижаних водах загинуло 1500 людей.

Американська компанія RMS Titanic, Inc. хоче дістати із затонулого корабля бездротовий телеграфний апарат "Марконі", який транслював сигнали біди з корабля у перші години 15 квітня 1912 року, що допомогло врятувати життя близько 700 людей на рятувальних човнах.

Однак уряд США виступає проти цих планів, стверджуючи, що ця операція порушить федеральний закон і міжнародну угоду про визнання затонулого корабля пам'яткою.

Як повідомлялося, рештки легендарного "Титаніка", який пролежав понад сто років на глибині 3750 метрів, швидко руйнують час та бактерії. "Титанік" атакують потужні течії, сольова корозія та бактерії. Найбільше пошкоджень із правого борту, де розташовувались офіцерські каюти. Науковці певні, що у найближчі кілька років стан корабля буде погіршуватися значно швидше. Він може зникнути вже за два десятиліття.

Як створювався легендарний фільм "Титанік"

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