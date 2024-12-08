Археологи знайшли дерев’яні конструкції, яким близько 476 тисяч років: подробиці

У Замбії археологи знайшли дерев'яні конструкції, яким близько 476 тис. років, у нових знахідках з ранніх поселень людей в Каламбо Фолс. Вони не виглядають як випадково складені палиці, а нагадують ретельно виготовлені та з'єднані елементи, ймовірно, для створення платформи чи основи укриття.

Про це пише видання Earth.com.

Невдовзі після цього відкриття професор Ларрі Бархем з Ліверпульського університету та його команда виявили клин, палку-копалку, колоду, оброблену інструментами, і гілку з навмисно зробленою зарубкою. Ці артефакти збереглися завдяки болотистим умовам водопада Каламбо. Створювачі цих предметів, ймовірно, належали до Homo heidelbergensis або подібного виду, живши задовго до появи Homo sapiens.

Більшість знань про ранніх людей походять з кам'яних артефактів, оскільки камінь зберігається через століття, в той час як дерево зазвичай гниє. До цього часу свідчення раннього використання людиною дерева або інструментів для обробки деревини обмежувалися вогнем, палками для копання або списами. Знахідки водопада Каламбо додають новий вимір до розуміння цього процесу.

Це відкриття показує, що деякі ранні гомініди вже розуміли, як обробляти та з’єднувати дерева. Це змінює наше уявлення про їхні здібності та креативність.

"Це відкриття змінило моє уявлення про наших пращурів. Забудьте ярлик «кам’яний вік», погляньте на те, що робили ці люди: вони створили щось нове та велике з дерева", — з ентузіазмом заявив професор Бархем.

Вони використовували свій інтелект, уяву та навички, щоб створити те, чого вони ніколи не бачили і чого раніше не існувало.

Датування древнього дерева

Дерево віком майже півмільйона років зустрічається рідко. Для підтвердження його віку команді знадобилися методи, що виходять за межі традиційних. Професор Джефф Даллер із університету Аберистуїта пояснив, що для цього використовували люмінесцентне датування, яке дає змогу датувати події з більш віддалених часів.

«Розкопки на місці водоспаду Каламбо проводилися ще в 1960-х роках, коли були знайдені схожі шматки дерева, але їх не вдалося датувати, тому значення цього місця залишалося неясним».

Ці нові методи датування дозволяють з’ясувати, що дерев’яні конструкції належать до дуже давніх часів.

Чому це важливо

Раніше було прийнято вважати, що розвиток людства йшов лінійно — від простого до складного. Існувала думка, що ранні гомініди не були такими винахідливими. Відкриття водоспаду Каламбо кидає виклик цій ідеї. Виявляється, що древні люди не просто брали все, що знаходили навколо, а обробляли дерево з метою створення чогось структурованого. Це вимагає планування та здатності думати наперед.

Нове бачення "каменного віку"

Деревина не так довговічна, як камінь, тому її сліди рідко зберігаються до наших часів. Однак, знахідки на водоспаді Каламбо демонструють, що старі уявлення про "каменний вік" не повністю відображають реальність. Ранішні люди, ймовірно, використовували різні матеріали для виживання, і, можливо, багато дерев’яних предметів зникло через гниття. Тепер ми бачимо, що ранні гомініди використовували дерево для виготовлення інструментів і інших предметів, що підтверджує їхні можливості.

Як люди працювали з деревом

Дерево не так міцне, як камінь, але має свої переваги: його легше обробляти і на ньому можна створювати різноманітні форми. Древні люди вміли вибирати правильні частини дерева, різати і обробляти їх, щоб створювати корисні речі. Це свідчить про те, що використання деревини було частиною їхньої культури, і цей підхід міг впливати на їхнє мисливство, збирання їжі та будівництво.

Це дослідження показує, що людські технології і культура не просто розвивалися лінійно. Люди знаходили способи вирішувати проблеми значно раніше, ніж вважалося можливим. Знахідка на водоспаді Каламбо підштовхує нас переглянути наше розуміння можливостей ранніх гомінідів і їхнього впливу на навколишній світ.

Нещодавно археологи розкопали найстарішу у світі пляшку вина, що містить кремовані кістки людини. Скляна урна, якій 2000 років, була знайдена п'ять років тому в історичному місті Кармона в Андалусії.

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