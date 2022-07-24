Археологи знайшли двоярусну гробницю єгипетського полководця: мумія зникла

Під час археологічних розкопок учені розкопали секретну гробницю давньоєгипетського генерала, який керував армією іноземних найманців.

Археологи були розчаровані, виявивши, що саркофаг був розкритий, а мумія Вахібре-Мері-Найта — вилучена.

Про це пише Newsweek.

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Єгипетський воєначальник Вахібре-Мері-Найт відповідав за вербування солдатів із Малої Азії та Егейських островів. Поховання датується початком V століття до н.е., і його розкопав Чеський інститут єгиптології при Карловому університеті в Празі.

Усередині гробниці команда вчених виявила найбільший у Єгипті склад бальзамування, де було 370 керамічних глечиків із матеріалами, використаними для муміфікації полководця.

Вахібре-Мері-Найт був похований у величезній двоярусній квадратній гробниці. Основна шахта складає 6 м у глибину та має розміри приблизно 14 м на 14 м у поперечнику. Друга шахта була вирита нижче та мала прямокутну форму, а розміри — 16,5 м на 3,3 м.

Нагадаємо, археолог-аматор за допомогою металошукача знайшов кинджал, який належав давньоримському воїну на південному сході Швейцарії. Потім професійні археологи одразу знайшли сотні артефактів у регіоні.

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