Археологи знайшли фекалії вікінга — найбільші з коли-небудь зареєстрованих екскрементів (фото)

У британському музеї представлені фекалії вікінга — найбільші задокументовані натуральні екскременти.

Як пише ladbible.com, вони мають колосальні 20 см довжини та 5 см ширини.

Повідомляється, що зразок, якому понад 1000 років, було знайдено Йоркським археологічним фондом під час розкопок 1972 року. Науковці зробили висновок, що вікінг харчувався м’ясом та хлібом, оскільки екскременти "вологі та торф'яні".

Крім того, що людина погано харчувалася, вона також мала безліч паразитичних кишкових черв'яків, про що свідчать сотні яєць, виявлених у фекаліях.

Фото: ladbible.com

Гілл Снейп, студент-консерватор, який стажується в Йоркському археологічному фонді, сказав: "У цього хлопця була сверблячка кишечника".

Переживши тисячоліття, 2003 року фекалії розкололися на три частини. Повідомляється, що під час шкільної поїздки вчитель випадково впустив зразок на підлогу. Втім, екскременти вікінга вдалося склеїти.

Нагадаємо, нове дослідження, проведене вченими з Університету Джорджії, дійшло висновку, що люди, народжені після 1940 року, мають 50% шансів дожити до 125 років. Втім, ми все ще "далекі" до досягнення максимальної тривалості життя - 140 років.

Читайте також: