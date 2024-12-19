Археологи знайшли "голову прибульця" віком 7000 років – фото

Археологи натрапили на 7000-річну фігурку, яка має дивовижну схожість з іншопланетянином.

Як пише Daily Star, моторошну фігурку розкопала спільна команда кувейтських і польських дослідників на місці в Кувейті, відомому як Бахра 1.

Вони розкопували одне з найдавніших поселень на Аравійському півострові, яке було заселене приблизно від 5500 до 4900 року до нашої ери.

Команда описує глиняну фігурку як "маленьку, тонко зроблену голову, з розкосими очима, пласким носом і видовженим черепом". Хоча такі знахідки є типовими для неолітичної спільноти Убайд, це перша подібна знахідка, виявлена в регіоні Перської затоки.

Археологи знайшли фігурку віком 7000 років / Фото: Adam Oleksiak/CAŚ UW / SWNS

Професор Пьотр Бєліскі з Центру середземноморської археології Варшавського університету прокоментував знахідку: "Присутність цієї фігурки на нашому місці порушує інтригувальні запитання про її призначення і символічне, а можливо, і ритуальне значення, яке вона могла мати для спільноти, що населяла це поселення".

Ще однією важливою знахідкою стало підтвердження місцевого гончарного виробництва. Від початку досліджень на Бахрі 1 було знайдено два типи посуду: імпортний керамічний посуд, пов'язаний із культурою Убайд, і зовсім інший посуд, відомий як грубий червоний посуд (CRW), який також зустрічається на інших сучасних пам'ятках на Аравійському півострові.

Глиняний посуд здавна вважався місцевим продуктом, але до цього часу не було жодних доказів щодо конкретних місць його виробництва.

Ключовим відкриттям стала глиняна необпалена посудина, яка допомогла підтвердити, що Бахра 1 дійсно була найдавнішим відомим місцем виробництва гончарних виробів у регіоні Перської затоки.

Нагадаємо, в Єгипті зробили унікальну археологічну знахідку мумій із золотими язиками. Поміщення золотих язиків у мумії, за віруваннями, допомагало померлим спілкуватися в загробному житті.

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