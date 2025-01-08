4000 років тому в Єгипті лікарі лікували за допомогою магії — знайдена унікальна гробниця (фото)

Археологи на території Стародавнього Єгипту знайшли гробницю лікаря, який жив близько 4000 років тому. Виявлена могила належала Теті Неб Фу — важливій фігурі свого часу, яка не тільки була королівським лікарем, а й володіла магічними знаннями.

Про це пише Daily Mail Online.

Теті Неб Фу: Лікар і маг

Теті Неб Фу був королівським лікарем та священиком при дворі фараона Пепі II, правителя Єгипту, який правив в період між 2305 і 2118 роками до н.е. Він мав численні титули, серед яких були "головний лікар палацу", "лікар королівських сімей" і навіть "маг" богині Серкет — покровительки від отруйних укусів і уколів.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities in a Facebook

Гробниця Теті Неб Фу була виявлена в одному з найважливіших археологічних місць Єгипту — Саккарі, розташованому приблизно за 40 км на південний захід від сучасного Каїра. Це місце знамените численними древніми гробницями та пірамідами, а також є одним із найбільших археологічних комплексів Стародавнього Єгипту.

Розкриття гробниці і її мистецька цінність

Могила Теті Неб Фу виявилася мастабою — прямокутною спорудою з плоским дахом, що зазвичай будувалася з вапняку або цегли-сирцю. Всередині гробниці археологи знайшли кам'яний саркофаг з вирізаними ієрогліфами, що вказують на ім'я лікаря та його титули. Одним з найбільш вражаючих елементів є декоративні елементи на стінах гробниці, серед яких — сцени із зображенням єгипетського посуду, прикрас і ритуальних дарів.

Фото: Ministry of Tourism and Antiquities in a Facebook

Особливу увагу привертають кольорові зображення, що зображують як повсякденне життя, так і релігійні обряди. Одним з найбільш захопливих елементів є «фальшива двері», яка традиційно використовувалася для зв'язку з духами померлого.

Знахідка археологів / Фото: Ministry of Tourism and Antiquities in a Facebook

Магія та медицина в Стародавньому Єгипті

Незважаючи на численні ознаки давнього мародерства, стіни гробниці збереглися в досить хорошому стані, що дозволяє дослідникам отримати рідкісну можливість побачити аспекти повсякденного життя та культурних практик Стародавнього Єгипту.

Теті Неб Фу був не тільки лікарем, але й магом, що застосовував свої знання для лікування отруйних укусів. Богиня Серкет, до якої він був приписаний, була захисницею від укусів скорпіонів — тварин, які в Стародавньому Єгипті асоціювалися з смертю через свою здатність швидко вбивати жертв отрутою.

Вже в часи Пепі II медицина в Єгипті розвивалася дуже професійно. Відомо, що єгиптяни володіли глибокими знаннями анатомії, хірургії та лікування різних захворювань, зокрема стоматологічних, гінекологічних і шлунково-кишкових розладів. Разом з тим, магія відігравала важливу роль у лікуванні, і багато лікарів у той час мали репутацію магів.

Відкриття, яке розширює наше розуміння Єгипту

Розкопки в Саккарі розпочалися в 2022 році, і це відкриття є важливим етапом у вивченні стародавніх гробниць державних службовців, які були поховані поруч з фараоном і його родиною. Важливість цього відкриття для археології важко переоцінити. Воно не лише додає нові елементи до уявлень про повсякденне життя в Стародавньому Єгипті, але й розкриває тонкий зв'язок між медичними та магічними практиками того часу.

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту зазначило, що це відкриття ще більше підкреслює значення Саккари як одного з найважливіших археологічних об'єктів країни. Саккара була свідком багатьох великих подій у єгипетській історії, і цей новий етап розкопок лише підтверджує її важливість.

Важливість Саккари та роль Теті Неб Фу

Саккара відома тим, що тут розташовані численні піраміди та гробниці фараонів, а також знаменитий Ступінчастий пірамід, побудований архітектором Імхотепом. Це місце стало осередком розкішних архітектурних споруд, що зберігають спадщину єгипетської цивілізації.

Теті Неб Фу є яскравим прикладом того, як у Стародавньому Єгипті медицина і магія перепліталися, надаючи лікарям та жрецям важливу роль у суспільстві. І хоча його ім'я не було відоме до цього відкриття, тепер ми можемо краще зрозуміти його вплив та значення для єгипетської культури та релігії.

Подальші розкопки в Саккарі

Розкопки в Саккарі, які продовжуються, обіцяють нові захоплюючі відкриття. Завдяки сучасним методам дослідження археологи сподіваються отримати ще більше уявлень про життя та практики Стародавнього Єгипту, що дозволяє дослідникам краще зрозуміти, як розвивалась ця велика цивілізація.

Таким чином, відкриття гробниці Теті Неб Фу стало важливим кроком на шляху до розкриття нових сторінок єгипетської історії, де магія та медицина існували в тісному зв'язку, сприяючи благополуччю суспільства 4000 років тому.

Нагадаємо, в Ізраїлі археологи зробили важливе відкриття — знайдено каміння, яке, ймовірно, є частиною дороги, якою ходив Ісус.

Читайте також: